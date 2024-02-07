Akdeniz'de doğanın tarihle buluşma noktası: Erdemli

Yayınlanma: 07.02.2024 - 15:30

Güncelleme: 07.02.2024 - 15:30

Mersin'in Akdeniz'e uzanan kıyısında yer alan Erdemli, sıcakkanlı insanları, temiz plajları ve benzersiz doğal güzellikleriyle dikkat çekiyor. Antik çağlardan beri önemli bir yerleşim yeri olan bu bölge, tarihi zenginlikleriyle de büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Roma döneminden kalma kalıntılar, Helenistik döneme ait eserler ve Bizans mimarisinden izler burada keşfedilmeyi bekliyor. Ayrıca, kumsalları, doğal mağaraları ve yemyeşil ormanlarıyla Erdemli, doğa severler için de bir cennet. Turkuaz rengi deniziyle Akdeniz'in tüm güzelliklerini sunan Erdemli, unutulmaz bir tatil deneyimi vadediyor.

ERDEMLİ'DE GEZİLECEK YERLER

Sebaste Antik Kenti: Erdemli ilçe merkezine 19 km mesafede yer alan Sebaste Antik Kenti, Roma döneminde ve Helenistik Çağ’ın sonlarında inşa edilmiş ve o dönemde ünlü bir liman ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Nekropol alanında bulunan mezarlar, Sebaste Antik Kenti içerisinde korunan en büyük kültürel kalıntıdır. Sebaste Nekropolü, ülkemizde en iyi şekilde korunmuş olan büyük bir mezarlıktır. Nekropol alanında çok sayıda limon ağacı da bulunmaktadır.

Korykos Antik Kenti: Erdemli’nin en eski tarihi yapılarından bir tanesi olan Kızkalesi’ne doğru bakan Korykos Antik Kenti, yöre halkı tarafından Şeytan Deresi olarak isimlendirilen vadinin yamaçlarına inşa edilmiştir. O zamanlar kare duvarlarla çevrili olan antik kentin etrafı hendeklerle dolu olduğu için giriş ve çıkışlar inşa edilen köprü ile sağlanmaktadır.

Kız Kalesi: Kızkalesi, Erdemli’ye gittiğinizde gezmeniz ve görmeniz gereken ilk yapılardan bir tanesidir. Korykos Antik Kenti’nin kuş uçuşu 200 m karşısında deniz üzerinde yer alan bir ada üzerine inşa edilmiştir. Erdemli ilçesinin en eski yerleşim yerlerinden biri olan Kızkalesi’nin tarihi, milattan önce 400’lü senelere kadar dayanmaktadır. Pek çok uygarlık tarafından kullanılan Kızkalesi’ne gün geçtikçe ulaşım daha da zor bir hal almıştır.

Kanlıdivane Ören Yeri: Kanlıdivane Ören Yeri, Erdemli sınırları içerisinde yer almakla birlikte, kırsal bölgenin en eski yerleşim yerlerinden biridir. İlçe merkezine 18 km uzaklıktadır. Kendi aracınız ile kolaylıkla gidebilirsiniz. İlk olarak 19. yüzyılda bir Fransız gezgin tarafından keşfedilmiştir. Tarihi milattan önce 300’lü senelere kadar uzanmaktadır. Adında yer alan “Kan” kelimesi biraz ürkütücü kabul edilmektedir. Adını, Roma ve antik çağlardan önce tutuklanan suçluların buradaki derin çukurdaki vahşi hayvanlara atılmasından dolayı almıştır.

Karacaoğlan Şelalesi: Erdemli’nin Elvanlı Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Karacaoğlan Şelalesi, ilçeye 17 km uzaklıktadır. Muhteşem manzarası ile ön plana çıkan şelale, her sene binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Karacaoğlan Şelalesi, 40 metre yükseklikten akarak yazın serinlemek ve dağların eşsiz manzarasının tadını çıkarmak isteyenler için bir fırsat sunmaktadır. Şelale, turizm sektörü için önemli bir koz olmaya başlamıştır. Karacaoğlan Şelalesi, yöre halkı tarafından “Saklı Cennet” olarak adlandırılmaktadır. Özellikle doğa tutkunlarının ilgisini çeken şelale, fotoğrafçıların da uğrak yeridir.