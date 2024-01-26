Akdeniz'in güzelliği ve tarihi zenginlikleriyle çevrili bir cennet: Erdemli
Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, Mersin iline bağlı bir ilçe olan Erdemli, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerini bekliyor...
Türkiye'nin Akdeniz kıyısında, Mersin'e bağlı sakin bir ilçe olan Erdemli, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve sakin atmosferiyle adeta bir cennet destinasyon. Akdeniz'in berrak sularına kıyısı olan bu güzel ilçe, hem tarih severlere hem de doğa tutkunlarına hitap eden birçok farklı deneyim sunuyor. İşte Erdemli'nin keşfedilmeyi bekleyen çekici noktaları...
KIZKALESİ: DENİZ VE TARİHİ BULUŞTURAN CENNET KÖŞE
Erdemli'nin en ünlü simgelerinden biri olan Kızkalesi, Akdeniz'in ortasında yer alan tarihi bir kale adasıdır. Mersin Körfezi'nin güzelliklerini seyredebileceğiniz bu eşsiz kale, özellikle gün batımında büyüleyici bir manzara sunar. Tarihi dokusuyla Kızkalesi, tarih meraklılarının ve fotoğraf severlerin ilgisini çekecek bir mekan.
LİMONLU: HUZURLU BİR SAHİL KASABASI
Erdemli'nin sakin sahil kasabası Limonlu, temiz plajları ve doğal güzellikleriyle bilinir. Burada denizin keyfini çıkarabilir, doğa yürüyüşleri yapabilir ve taze deniz ürünlerini tadabilirsiniz. Limonlu'nun atmosferi, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktasıdır.
ADAMKAYALAR: DOĞANIN SANAT GALERİSİ
Erdemli'nin doğal güzelliklerinden biri olan Adamkayalar, kayalara oyulmuş antik dönem figürleriyle dikkat çekiyor. Dağ yamacındaki bu esrarengiz oluşumlar, tarihi ve doğayı bir araya getirerek ziyaretçilerine eşsiz bir deneyim sunuyor.
KANLIDİVANE ANTİK KENTİ: TARİHİN İZİNDE BİR YOLCULUK
Erdemli'nin tarih zenginliğini keşfetmek istiyorsanız, Kanlıdivane Antik Kenti'ne mutlaka uğrayın. Hitit ve Roma dönemlerine ait kalıntılarıyla ünlü bu antik kent, tarih meraklıları için gerçek bir hazine.
En Çok Okunan Haberler
-
- Silifke'de sürpriz hasat: Tanesi 2,5 liradan satılıyor
- Malatya'da korkutan deprem!
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İstanbul adayı belli oldu!
- Elif Şafak’tan intihal kararına yanıt geldi!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Hizbullah denen terör örgütü...'
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- Survivor kim elendi?