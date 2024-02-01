Deniz ve lezzet dolu şehir: Anamur

Yayınlanma: 01.02.2024 - 17:43

Güncelleme: 01.02.2024 - 17:43

Türkiye'nin güney sahilinde yer alan Anamur, tarihi ve doğal güzellikleri ile sizi büyüleyecek bir tatil destinasyonu. Akdeniz'in mavi sularıyla çevrili olan bu şirin ilçe, sıcak iklimi ve muhteşem plajlarıyla tatilcilerin ilgisini çekiyor. Ayrıca, Roma dönemine ait önemli kalıntılara ev sahipliği yapan Anamur Kalesi gibi tarihi mekanlar da keşfedilmeyi bekliyor. Anamur'un lezzetli mutfağı da unutulmamalı; özellikle taze deniz ürünleri ve yöresel tatlarla damaklarınıza unutulmaz bir lezzet deneyimi sunuyor. Bu gezi rehberi ile Anamur'un güzelliklerini keşfedin ve unutulmaz bir tatilin tadını çıkarın.

ANAMUR'DA GEZİLECEK YERLER

Anemurium Antik Kenti: Anamur'un yaklaşık 6 km güneybatısında, Küçük Asya'nın en güney ucunda, antik yerleşim olan Anemurium Antik Kenti yer almaktadır. Özel aracınız ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Anamurium ya da Anamuryum olarak da bilinmektedir. Anemurion aslında Yunanca'da "Rüzgâr" anlamına gelen "Anemos" türetilmiştir. Antik Kent, Fenikeliler tarafından milattan önce 12. ya da 13. yüzyılda kurulmuş ve daha sonra Asurlular ve Hititler tarafından işgal edilmiştir. Anemurium, Roma döneminde gelişmiş ve büyük bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Anamurium Antik Kenti, milattan sonra 3. yüzyılda en iyi dönemindeydi. Antik Kent içerisinde yer alan kalıntıların pek çoğu bu döneme aittir.

Anamur'un yaklaşık 6 km güneybatısında, Küçük Asya'nın en güney ucunda, antik yerleşim olan Anemurium Antik Kenti yer almaktadır. Özel aracınız ile rahatlıkla ulaşım sağlayabilirsiniz. Anamurium ya da Anamuryum olarak da bilinmektedir. Anemurion aslında Yunanca'da "Rüzgâr" anlamına gelen "Anemos" türetilmiştir. Antik Kent, Fenikeliler tarafından milattan önce 12. ya da 13. yüzyılda kurulmuş ve daha sonra Asurlular ve Hititler tarafından işgal edilmiştir. Anemurium, Roma döneminde gelişmiş ve büyük bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Anamurium Antik Kenti, milattan sonra 3. yüzyılda en iyi dönemindeydi. Antik Kent içerisinde yer alan kalıntıların pek çoğu bu döneme aittir. Mamure Kalesi: Anamur ilçe merkezine yaklaşık olarak 6 km doğusunda yer alan Mamure Kalesi, denize sıfır konumda bulunmaktadır. Kalenin arkası, deniz kaplumbağalarının yazın gelip yumurtalarını bıraktıkları sahile bakarken, ön tarafı ise D400 karayoluna bakmaktadır. Mazgallı duvarları, 36 kulesi ve hendeği hala sağlam olan bu harika kale, Akdeniz kıyısındaki en büyük ve en iyi korunmuş kalelerden bir tanesidir. Mamure Kalesi, bugünkü haliyle 13. yüzyıldan kalmadır ve Kilikya Ermeni krallığının hükümdarları tarafından, milattan sonra 3. yüzyıldan kalma bir Roma kalesinin yerine inşa edilmiştir. Mamure, 1308 yılında Karamanlı I. Mehmet ve birlikleri tarafından alınmış ve avlunun doğu kısmına bir cami inşa edilmesi de dahil olmak üzere pek çok değişiklik yapılmıştır.

Anamur ilçe merkezine yaklaşık olarak 6 km doğusunda yer alan Mamure Kalesi, denize sıfır konumda bulunmaktadır. Kalenin arkası, deniz kaplumbağalarının yazın gelip yumurtalarını bıraktıkları sahile bakarken, ön tarafı ise D400 karayoluna bakmaktadır. Mazgallı duvarları, 36 kulesi ve hendeği hala sağlam olan bu harika kale, Akdeniz kıyısındaki en büyük ve en iyi korunmuş kalelerden bir tanesidir. Mamure Kalesi, bugünkü haliyle 13. yüzyıldan kalmadır ve Kilikya Ermeni krallığının hükümdarları tarafından, milattan sonra 3. yüzyıldan kalma bir Roma kalesinin yerine inşa edilmiştir. Mamure, 1308 yılında Karamanlı I. Mehmet ve birlikleri tarafından alınmış ve avlunun doğu kısmına bir cami inşa edilmesi de dahil olmak üzere pek çok değişiklik yapılmıştır. Titiapolis Antik Kenti: Titiapolis Antik Kenti, Anamur ilçe merkezine 9,5 km uzaklıkta yer alan Ovabaşı Köyü’nün 5 km kuzeyindedir. Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait pek çok kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır. Titiapolis Antik Kenti’nde günümüzde görülmeyen ve şu anda yerleşim yeri olan köyün altında kalan odeon, bouleuterion, ninfeum ve antik tiyatro yer almaktadır. Çok köşeli taşlar ile inşa edilen surlar Antik Kenti koruma altına almıştır.

Titiapolis Antik Kenti, Anamur ilçe merkezine 9,5 km uzaklıkta yer alan Ovabaşı Köyü’nün 5 km kuzeyindedir. Roma, Helenistik ve Bizans dönemlerine ait pek çok kalıntıya ev sahipliği yapmaktadır. Titiapolis Antik Kenti’nde günümüzde görülmeyen ve şu anda yerleşim yeri olan köyün altında kalan odeon, bouleuterion, ninfeum ve antik tiyatro yer almaktadır. Çok köşeli taşlar ile inşa edilen surlar Antik Kenti koruma altına almıştır. Anamur Müzesi: Anamur İskelesi’nin yakınında yer alan Anamur Müzesi, ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 km uzaklıktadır. Kendi aracınız ya da şehir içi minibüsleri ile kolaylıkla gidebilirsiniz. Anemurium Antik Kenti, Mamure Kalesi ve Titopolis Antik Kenti gibi tarihi yerlerden çıkarılan eserlerin sergilendiği Anamur Müzesi hem yerli hem de yabancı pek çok turistin uğrak yerleri arasındadır.

Anamur İskelesi’nin yakınında yer alan Anamur Müzesi, ilçe merkezine yaklaşık olarak 4 km uzaklıktadır. Kendi aracınız ya da şehir içi minibüsleri ile kolaylıkla gidebilirsiniz. Anemurium Antik Kenti, Mamure Kalesi ve Titopolis Antik Kenti gibi tarihi yerlerden çıkarılan eserlerin sergilendiği Anamur Müzesi hem yerli hem de yabancı pek çok turistin uğrak yerleri arasındadır. Softa Kalesi: Anamur ilçe merkezine 18 km mesafede yer alan Softa Kalesi, Bozyazı ilçesinde bulunmaktadır. Softa Kalesi'nin duvarları oval biçimdedir ve iyi korunmuştur. Batı kısımda yer alan duvarın ortasında bulunan kalenin girişinde, savunma kabiliyetini artırabilecek bir ara boşluk mevcuttur.

ANAMUR'DA YENECEK YEMEKLER