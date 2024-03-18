Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

cumhuriyet.com.tr
18 Mart 2024 Pazartesi, 16:23
Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

Kuzey Anadolu'nun incisi, tarihi ve doğal güzellikleriyle ünlü şehir Kastamonu, Anadolu'nun kalbinde kendine özgü bir yer tutar. Denize kıyısı olan şehir, Karadeniz Bölgesi’nin önemli merkezlerindendir. Karadeniz'in serin esintileriyle kuşatılmış bu şehir, her mevsimde ziyaretçilerini büyüler.

Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

TARİH VE KÜLTÜR:

Tarih Kokan Sokaklar

Kastamonu'nun sokaklarında dolaşırken, tarihi dokuyu hissetmek kaçınılmaz oluyor. Osmanlı döneminden kalan konaklar, taş evler ve tarihi camiler, şehrin tarihine ışık tutuyor. Daracık sokaklarda dolaşırken, geçmişin izlerini takip etmek adeta bir zaman yolculuğu hissi veriyor.

Kale ve Tarihi Anıtlar

Şehrin merkezinde yükselen Kastamonu Kalesi, şehre hâkim konumuyla dikkat çekiyor. Kaleye tırmandıkça, şehrin panoramik manzarasını seyretmek mümkün. Ayrıca, şehirde bulunan Nasrullah Kulesi ve Taş Mektep gibi tarihi anıtlar da görülmeye değer.

Kastamonu, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarih, şehrin her köşesinde hissedilir. Şehrin merkezinde yer alan Kastamonu Kalesi, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşır. Kaleyi gezerken tarihle iç içe olduğunuzu hissedeceksiniz.

Safranbolu'ya yakınlığıyla da bilinen Kastamonu, Osmanlı döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Şehrin tarihi konakları ve hanları, Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini sunar. Safranbolu Evleri'nin benzerleri olan bu konaklar, tarihi atmosferiyle sizi geçmişe götürecek.

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi

Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi Kastamonu Taşköprü’de yer alır. Devrinin önemli alimlerinden Şeyh Şabanı Veli adına inşa edilen Külliye yapısı içerisinde Dergah Evleri, Asa Suyu, Şadırvan, Kütüphane ve Cami binaları bulunur. MÖ 1580 yılında yaptırılan Külliye şehrin önemli mimari ve tarihi eserleri arasındadır.

Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

DOĞAL GÜZELLİKLER:

Kastamonu, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırır. Ilgaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Ilgaz Milli Parkı, yemyeşil ormanları ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyüler. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, kamp kurabilir veya piknik yapabilirsiniz.

Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ile Kastamonu il sınırında yer alır. Yemyeşil doğası, temiz havası ve ekosistemi ile doğada vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Alan içerisinde yer alan Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Ilgaz Dağları Milli Parkı

Ilgaz Dağları Milli Parkı, Çankırı ile Kastamonu il sınırında yer alır. Kış sporları için kayak merkezine sahip olan mekanda, yaz aylarında trekking ve hiking için de uygundur. Ilgaz Dağları kış merkezinde kayak pisti, teleski ve telesiyej gibi imkanlar da mevcuttur. 800 metre ve 1500 metre uzunluğundaki kayak pistinde kış sporları gerçekleştirebilirsiniz.

Gideros Koyu

Gideros Koyu, Kastamonu Cide’de yer alır. Geniş kumsalları, uzun sahil şeridi ile ılıman havalarda piknik yapmak, yaz aylarında denizin tadını çıkarmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Masmavi suları ile Gideros Koyu, Karadeniz’in en güzel kumsalları arasındadır.

Valla Kanyonu

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Valla Kanyonu, doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biridir. Derin vadisi ve temiz suyuyla dinlendirici bir atmosfere sahiptir. Kanyonun etrafında yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.

Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

LEZZET DURAKLARI:

Kastamonu mutfağı, yöresel lezzetleriyle de ünlüdür. Özellikle yöresel peynirleri ve pastırmaları meşhurdur. Şehrin çeşitli restoranlarında yöresel lezzetleri tatma fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca, şehirde bulunan tarihi çay bahçelerinde oturup, geleneksel Kastamonu çayını yudumlayarak keyifli vakit geçirebilirsiniz.

Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

Kastamonu, tarihi dokusu ve doğal güzellikleriyle her ziyaretçiyi kendine hayran bırakan bir şehirdir. Eğer huzurlu ve tarihi bir atmosferde unutulmaz bir gezi yapmak istiyorsanız, Kastamonu tam size göre bir yer olabilir. Bu benzersiz şehri keşfetmek için bir sonraki seyahatinizde rotanızı Kastamonu'ya çevirebilirsiniz.

kastamonu gezi gezilecek yerler turistik gezi

En Çok Okunan Haberler