Anadolu'nun kültürel hazinelerine yolculuk: Kastamonu

DOĞAL GÜZELLİKLER:

Kastamonu, doğal güzellikleriyle de göz kamaştırır. Ilgaz Dağları'nın eteklerinde yer alan Ilgaz Milli Parkı, yemyeşil ormanları ve temiz havasıyla ziyaretçilerini büyüler. Burada doğa yürüyüşleri yapabilir, kamp kurabilir veya piknik yapabilirsiniz.

Küre Dağları Milli Parkı

Küre Dağları Milli Parkı, Bartın ile Kastamonu il sınırında yer alır. Yemyeşil doğası, temiz havası ve ekosistemi ile doğada vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Alan içerisinde yer alan Valla Kanyonu, Ilıca Şelalesi, Ilgarini Mağarası mutlaka görülmesi gereken yerlerdendir.

Ilgaz Dağları Milli Parkı

Ilgaz Dağları Milli Parkı, Çankırı ile Kastamonu il sınırında yer alır. Kış sporları için kayak merkezine sahip olan mekanda, yaz aylarında trekking ve hiking için de uygundur. Ilgaz Dağları kış merkezinde kayak pisti, teleski ve telesiyej gibi imkanlar da mevcuttur. 800 metre ve 1500 metre uzunluğundaki kayak pistinde kış sporları gerçekleştirebilirsiniz.

Gideros Koyu

Gideros Koyu, Kastamonu Cide’de yer alır. Geniş kumsalları, uzun sahil şeridi ile ılıman havalarda piknik yapmak, yaz aylarında denizin tadını çıkarmak isteyenler için iyi bir seçenektir. Masmavi suları ile Gideros Koyu, Karadeniz’in en güzel kumsalları arasındadır.

Valla Kanyonu

Şehir merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan Valla Kanyonu, doğa tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biridir. Derin vadisi ve temiz suyuyla dinlendirici bir atmosfere sahiptir. Kanyonun etrafında yürüyüş yaparak, doğanın tadını çıkarabilirsiniz.