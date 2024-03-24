Antalya'nın gizli hazinesi: Kumluca

Lezzet Durakları

Kumluca, Akdeniz mutfağının lezzetli yemekleriyle de ünlüdür. İlçede bulunan restoranlarda, taze deniz ürünleri, yöresel sebzeler ve zeytinyağlı yemekler tadabilirsiniz. Ayrıca Kumluca'nın meşhur narıyla yapılan reçeller ve tatlılar da damakları şenlendirir.

Aktiviteler ve Eğlence

Kumluca, doğa aktiviteleri için de harika bir yerdir. Dalış, yürüyüş, doğa yürüyüşleri ve jeep safari gibi aktivitelerle çevreyi keşfedebilirsiniz. Ayrıca ilçede bulunan oteller ve tatil köyleri, eğlenceli aktiviteler ve konforlu konaklama imkanları sunar.