Antik limanların gölgesinde bir cennet: Üçağız Köyü

APERLAI

Aperlai, Üçağız'ın çevresinde görebileceğiniz bir batık kenttir. Üçağız'dan tekne ile 30 dakikalık bir mesafede bulunan Sıçak Yarımadası üzerinde bulunan Aperlai Antik Kenti, mutlaka görülmesi gereken yerlerden biridir. Karayolu ile ulaşımın olmadığı bu alana, sadece Üçağız ve Kaş'tan kalkan teknelerle ulaşabilirsiniz. Kekova'nın çoğu alanında olduğu gibi, Aperlai'nin de birçok alanı deprem sonrasında sular altında kalmıştır. Batık şehrin bir kısmı suyun yüzeyinden dahi görünebilir. Özellikle denizin sabah saatlerinde çarşaf gibi olduğu zamanlarda, şnorkel ile dalış yaparak bu batık kenti inceleyebilirsiniz. Bu eşsiz deneyim, tarihin derinliklerinde unutulmaz bir yolculuğa çıkmanızı sağlayacak.