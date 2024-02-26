Nevşehir'in kalbinde yer alan peri masalı ilçe: Uçhisar

UÇHİSAR KALESİ:

Uçhisar Kalesi, Kapadokya'nın en önemli ve ziyaretçi çeken noktalarından biridir. Özellikle eşsiz yapısı ve manzarasıyla her yıl binlerce kişi tarafından ziyaret edilmektedir. Kale içerisinde bulunan yüzlerce merdiven sayesinde zirveye çıkılabilir ve Uçhisar'ın en yüksek noktasından muhteşem bir manzara seyredilebilir. Gün batımı ve gün doğumunun en net izlendiği yerlerden biri olan Uçhisar Kalesi, rengarenk görüntüsüyle de göz kamaştırıcıdır.

Kalenin zirve bölümünde birçok oyma ve küp bulunmaktadır. Bu oymalar ve yapılar, Roma döneminden kalma ve birçok farklı amaç için kullanılmıştır. Kale etrafında bulunan oyma mezarlar ve sarnıçlar, antik dönemlere ait izleri korumaktadır. Aynı zamanda, kale zirvesinden Hasan Dağı ve Erciyes Dağı'nın net manzarası da görülebilir. Uçhisar Kalesi, tarihi boyunca savunma noktası olarak da kullanılmış ve Arap akınlarına karşı savunma amacıyla inşa edilmiştir. Ayrıca, bir dönem gözetleme kulesi olarak da hizmet vermiştir.