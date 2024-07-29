Bütçenizi sarsmadan tatilin keyfini çıkarın: Vizesiz seyahat edilebilecek uygun fiyatlı 5 ülke

4. KUZEY MAKEDONYA

Kuzey Makedonya, tarih ve kültür meraklıları için ideal bir destinasyondur. Başkent Üsküp, Osmanlı dönemine ait yapıları ve modern şehir yaşamıyla dikkat çeker. Ayrıca, Ohrid Gölü ve çevresi, doğal güzellikleri ve tarihi dokusuyla büyüleyicidir. Kuzey Makedonya’da konaklama ve yeme-içme fiyatları oldukça uygun olup, hem tarihi keşifler yapabilir hem de doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirsiniz.