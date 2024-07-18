Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

cumhuriyet.com.tr
18 Temmuz 2024 Perşembe, 11:15
Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar yeşil alanlarıyla da ünlüdür. Şehrin kalabalığı ve yoğunluğu arasında bir nefes almak isteyenler için parklar, huzurun ve doğanın tadını çıkarabilecekleri mükemmel mekânlardır. İşte İstanbul'un en güzel 10 parkı...

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

1. YILDIZ PARKI

Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı, Osmanlı dönemine ait köşkleri ve yemyeşil doğası ile ünlüdür. Göletleri, yürüyüş yolları ve rengarenk çiçek bahçeleri ile ziyaretçilere huzur dolu bir atmosfer sunar.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

2. EMİRGAN KORUSU

Sarıyer’de yer alan Emirgan Korusu, özellikle her yıl düzenlenen Lale Festivali ile tanınır. Üç tarihi köşk, geniş çimenlik alanlar ve boğaz manzarası ile ziyaretçilerini büyüler.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

3. GÜLHANE PARKI

Sultanahmet’te yer alan Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak bilinir. Tarihi ağaçları, geniş yürüyüş yolları ve muhteşem İstanbul Boğazı manzarası ile şehrin en eski parklarından biridir.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

4. FETHİ PAŞA KORUSU

Üsküdar’da bulunan Fethi Paşa Korusu, boğaz manzaralı yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanları ile ünlüdür. İstanbul Boğazı’nı panoramik olarak görebileceğiniz ideal bir yerdir.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

5. BELGRAD ORMANI

Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı, İstanbul’un en büyük ve en doğal ormanlık alanlarından biridir. Yürüyüş, koşu ve piknik yapmak için mükemmel bir yerdir.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

6. MAÇKA PARKI

Şişli’de yer alan Maçka Parkı, modern ve şehirli atmosferi ile dikkat çeker. Köprüleri, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanları ile özellikle gençler arasında popülerdir.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

7. POLONEZKÖY TABİAT PARKI

Beykoz’da bulunan Polonezköy Tabiat Parkı, şehirden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Geniş piknik alanları, yürüyüş yolları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

8. NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ

Ataşehir’de yer alan bu botanik bahçesi, çeşitli bitki türleri ve tematik bahçeleri ile doğa severler için harika bir mekândır. Eğitim ve araştırma amaçlı ziyaretçilere açıktır.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

9. BEBEK PARKI

Beşiktaş’ta bulunan Bebek Parkı, sahil kenarındaki konumu ve boğaz manzarası ile ünlüdür. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kafe/restoran seçenekleri ile popülerdir.

Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

10. MİHRABAT KORUSU

Beykoz’da yer alan Mihrabat Korusu, boğaz manzaralı geniş alanları ve doğası ile dikkat çeker. Yürüyüş yapmak ve İstanbul’un güzelliklerini izlemek için harika bir yerdir.

İstanbul'un en güzel 10 parkı İstanbul Doğa

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