Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı
İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar yeşil alanlarıyla da ünlüdür. Şehrin kalabalığı ve yoğunluğu arasında bir nefes almak isteyenler için parklar, huzurun ve doğanın tadını çıkarabilecekleri mükemmel mekânlardır. İşte İstanbul'un en güzel 10 parkı...
1. YILDIZ PARKI
Beşiktaş’ta bulunan Yıldız Parkı, Osmanlı dönemine ait köşkleri ve yemyeşil doğası ile ünlüdür. Göletleri, yürüyüş yolları ve rengarenk çiçek bahçeleri ile ziyaretçilere huzur dolu bir atmosfer sunar.
2. EMİRGAN KORUSU
Sarıyer’de yer alan Emirgan Korusu, özellikle her yıl düzenlenen Lale Festivali ile tanınır. Üç tarihi köşk, geniş çimenlik alanlar ve boğaz manzarası ile ziyaretçilerini büyüler.
3. GÜLHANE PARKI
Sultanahmet’te yer alan Gülhane Parkı, Topkapı Sarayı’nın dış bahçesi olarak bilinir. Tarihi ağaçları, geniş yürüyüş yolları ve muhteşem İstanbul Boğazı manzarası ile şehrin en eski parklarından biridir.
4. FETHİ PAŞA KORUSU
Üsküdar’da bulunan Fethi Paşa Korusu, boğaz manzaralı yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanları ile ünlüdür. İstanbul Boğazı’nı panoramik olarak görebileceğiniz ideal bir yerdir.
5. BELGRAD ORMANI
Sarıyer’de bulunan Belgrad Ormanı, İstanbul’un en büyük ve en doğal ormanlık alanlarından biridir. Yürüyüş, koşu ve piknik yapmak için mükemmel bir yerdir.
6. MAÇKA PARKI
Şişli’de yer alan Maçka Parkı, modern ve şehirli atmosferi ile dikkat çeker. Köprüleri, yürüyüş yolları ve geniş yeşil alanları ile özellikle gençler arasında popülerdir.
7. POLONEZKÖY TABİAT PARKI
Beykoz’da bulunan Polonezköy Tabiat Parkı, şehirden uzaklaşmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Geniş piknik alanları, yürüyüş yolları ve doğal güzellikleri ile ünlüdür.
8. NEZAHAT GÖKYİĞİT BOTANİK BAHÇESİ
Ataşehir’de yer alan bu botanik bahçesi, çeşitli bitki türleri ve tematik bahçeleri ile doğa severler için harika bir mekândır. Eğitim ve araştırma amaçlı ziyaretçilere açıktır.
9. BEBEK PARKI
Beşiktaş’ta bulunan Bebek Parkı, sahil kenarındaki konumu ve boğaz manzarası ile ünlüdür. Yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları ve kafe/restoran seçenekleri ile popülerdir.
10. MİHRABAT KORUSU
Beykoz’da yer alan Mihrabat Korusu, boğaz manzaralı geniş alanları ve doğası ile dikkat çeker. Yürüyüş yapmak ve İstanbul’un güzelliklerini izlemek için harika bir yerdir.
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