Doğayla iç içe olabileceğiniz İstanbul'un en güzel 10 parkı

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleri kadar yeşil alanlarıyla da ünlüdür. Şehrin kalabalığı ve yoğunluğu arasında bir nefes almak isteyenler için parklar, huzurun ve doğanın tadını çıkarabilecekleri mükemmel mekânlardır. İşte İstanbul'un en güzel 10 parkı...