İstanbul'a yakın mavi bayraklı 5 halk plajı!
Bu sıcak yaz günlerinde İstanbul'a yakın olan ve gönül rahatlığı ile denizin tadını çıkarabileceğiniz 5 halk plajı...
Sıcak yaz günlerinde serinlemek ve denizin tadını çıkarmak için İstanbul’a yakın mavi bayraklı halk plajlarını tercih edebilirsiniz. Bu plajlar, temizliği ve güvenliğiyle öne çıkarken, toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilen konumları sayesinde de oldukça cazip. İstanbul’a yakın bu beş mavi bayraklı plaj, hem şehirden uzaklaşmadan hem de güvenle denize girebileceğiniz ideal mekanlar. İşte, İstanbul’un yanı başındaki mavi bayraklı plajlar...
MÜREFTE HALK PLAJI
Tekirdağ Şarköy'de bulunan Mürefte Halk Plajı 2023 yılında mavi bayrak aldı. Şehir merkezine 2 kilometre uzaklıktaki plaja toplu taşıma ile ulaşmak mümkün.
ARNAVUTKÖY YENIKÖY HALK PLAJI
1 kilometre uzunluğundaki Yeniköy Halk Plajı şehir merkezine yarı saat uzaklıkta bulunuyor. Toplu taşıma ile ulaşımın mümkün olduğu plaj 2024 yılında mavi bayrak aldı.
KUMLUK MEVKİ HALK PLAJI
Silivri ilçesi içerisinde Kumluk'ta bulunan halk plajı 400 metre uzunluğundaki plajı ile ve şehir merkezinden 1 saat uzaklıkta bulunması ile dikkat çekiyor.
ATATÜRK PARKI HALK PLAJI
Tekirdağ Şarköy'de bulunan Atatürk Parkı Halk Plajı 2023 yılında mavi bayrak aldı. 200 metre uzunluğundaki plaja toplu taşıma ile ulaşım mümkün.
ERDEK BELEDIYESI KURBAĞALIDERE HALK PLAJI
2021 yılında mavi bayrak alan ve şehir merkezinden toplu taşıma ile ulaşımın mümkün olduğu Kurbağlıdere plajı 1 kilometre uzunluğunda.
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