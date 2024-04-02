Karadeniz'in saklı limanı: İnebolu

Tarihi ve Kültürel Zenginlikler:

İnebolu, Osmanlı döneminden kalma tarihi dokusuyla dikkat çeker. Dar sokakları, taş evleri ve tarihi konaklarıyla adeta bir açık hava müzesini andırır. Ayrıca, İnebolu Camii ve Hamamı gibi tarihi yapılar da görülmeye değerdir.

Doğal Güzellikler:

İnebolu, yeşillikler içinde saklı kalmış doğal güzelliklere ev sahipliği yapar. Etrafındaki ormanlık alanlar ve yemyeşil tepeler, doğa severler için keşfedilmeyi bekleyen birer cennettir. Kasabanın etrafında yer alan doğa yürüyüş parkurları ve trekking rotaları, doğanın tadını çıkarmak isteyenler için idealdir.

İnebolu Limanı:

Kasabanın kalbinde yer alan İnebolu Limanı, renkli ahşap tekneleri ve tarihi yapılarıyla görülmeye değer bir yerdir. Limanın etrafında dolaşırken, deniz manzarasının keyfini çıkarabilir ve balıkçı teknelerinin hareketli atmosferine tanıklık edebilirsiniz.