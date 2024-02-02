Karadeniz'in incisi, doğa cenneti: Giresun

Yayınlanma: 02.02.2024 - 15:11

Güncelleme: 02.02.2024 - 15:11

Karadeniz'in incisi olarak anılan Giresun, Türkiye'nin doğu kıyıları boyunca yer alan bu muhteşem şehir, hem doğal güzellikleri hem de tarihi mirası ile sizi büyüleyecek bir destinasyondur. Karadeniz'in serin sularına kıyısı olan Giresun, yeşil dağları, masmavi denizi ve tarihi mekanlarıyla her zevke hitap eden birçok aktivite sunuyor. Aynı zamanda Giresun, yöresel lezzetleriyle ünlüdür ve Karadeniz mutfağının en iyi örneklerini tadabileceğiniz bir şehir olarak bilinir. Bu yazımızda, Giresun'un doğal güzelliklerini, tarihi zenginliklerini ve lezzetli mutfağını keşfetmek için yapmanız gerekenleri inceleyeceğiz.

GİRESUN'DA GEZİLECEK YERLER

Mavi Göl: Giresun’un Dereli ilçesi sınırları içerisinde ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta, Kuzalan Tabiat Parkı’nın eşsiz değerlerinden biri olan Mavi Göl, üç gölün birleşiminden meydana gelmekte ve yöre halkı tarafından ‘’Sodalı Göl veya Göğ Göl’’ olarak bilinmektedir. Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve Karadeniz’in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi'nin etkisiyle özellikle yaz aylarında turkuaz rengini alarak ziyaretçilerine eşi benzeri görülmeyen bir güzellik sunmaktadır.

Giresun’un Dereli ilçesi sınırları içerisinde ve ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta, Kuzalan Tabiat Parkı’nın eşsiz değerlerinden biri olan Mavi Göl, üç gölün birleşiminden meydana gelmekte ve yöre halkı tarafından ‘’Sodalı Göl veya Göğ Göl’’ olarak bilinmektedir. Mavi Göl'ün suyu, kireç taşları ve Karadeniz’in tek sodalı deresi olan Göksu Deresi'nin etkisiyle özellikle yaz aylarında turkuaz rengini alarak ziyaretçilerine eşi benzeri görülmeyen bir güzellik sunmaktadır. Dereli Kuzalan-Göksu Travertenleri: Giresun Dereli İlçesi'nde yer alan ve bölgede vatandaşlar tarafından "beyaz taş" olarak adlandırılan ve mineralli suların oluşturduğu Kuzalan travertenleri ile Göksu travertenleri ilgi çekmektedir. Yaklaşık 500 hektar alana sahip Kuzalan Tabiat Parkı'nın içinde yer alan, 1800 metrelik bir alanı kaplayarak, dünyada ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan sonra orman içinde oluşmuş ikinci büyük traverten bölgesi Kuzalan travertenleridir. Yöredeki en geniş alanlı traverten sahası durumundaki Kuzalan travertenlerini oluşturan esas kaynağın çevresinde zemin bütünüyle yosunlarla kaplıdır. Yosunların üzerinden süzülerek akan sular birkaç metre sonra traverten biriktirmeye başlamakta ve traverten birikimi başladıktan sonra yosunlar hızla alan kaybederek ortadan kalkmaktadır.

Giresun Dereli İlçesi'nde yer alan ve bölgede vatandaşlar tarafından "beyaz taş" olarak adlandırılan ve mineralli suların oluşturduğu Kuzalan travertenleri ile Göksu travertenleri ilgi çekmektedir. Yaklaşık 500 hektar alana sahip Kuzalan Tabiat Parkı'nın içinde yer alan, 1800 metrelik bir alanı kaplayarak, dünyada ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan sonra orman içinde oluşmuş ikinci büyük traverten bölgesi Kuzalan travertenleridir. Yöredeki en geniş alanlı traverten sahası durumundaki Kuzalan travertenlerini oluşturan esas kaynağın çevresinde zemin bütünüyle yosunlarla kaplıdır. Yosunların üzerinden süzülerek akan sular birkaç metre sonra traverten biriktirmeye başlamakta ve traverten birikimi başladıktan sonra yosunlar hızla alan kaybederek ortadan kalkmaktadır. Sis Dağı Yaylası :Giresun Görele ilçesi sahiline 40 kilometre mesafede bulunan Sis Dağı Yaylası, Giresun ve Trabzon il sınırlarının kesişme alanında yer almaktadır. 2.182 metre yüksekliğindeki Ali Meydan (Sis) Dağı üzerinde oldukça geniş bir alan kaplayan yaylada, temmuz başına kadar kar yerde kalır ve ilgi çekici enstantaneler oluşturur.

:Giresun Görele ilçesi sahiline 40 kilometre mesafede bulunan Sis Dağı Yaylası, Giresun ve Trabzon il sınırlarının kesişme alanında yer almaktadır. 2.182 metre yüksekliğindeki Ali Meydan (Sis) Dağı üzerinde oldukça geniş bir alan kaplayan yaylada, temmuz başına kadar kar yerde kalır ve ilgi çekici enstantaneler oluşturur. Espiye Yedi Değirmenli Mağarası: Espiye ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta, Avluca Köyü ve Yeniköy arasında yer almaktadır. Burada içinden çıkan suyun yedi değirmeni çalıştırdığı karstik kaynağın, aslında bir mağara olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın en önemli özelliği içinde suyun gür bir şekilde akmasıdır. Mağara, 207 metre uzunluğundadır ve yüksekliği yarım metre ile on metre arasında değişmektedir. Ayrıca mağara, sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, sür realist bir tablo gibidir. Her santiminin 50 ile 80 yıl arasında oluştuğu belirtilen sarkıtların boyları 1,5-2 metreyi bulmaktadır.

Espiye ilçe merkezine 33 kilometre uzaklıkta, Avluca Köyü ve Yeniköy arasında yer almaktadır. Burada içinden çıkan suyun yedi değirmeni çalıştırdığı karstik kaynağın, aslında bir mağara olduğu tespit edilmiştir. Mağaranın en önemli özelliği içinde suyun gür bir şekilde akmasıdır. Mağara, 207 metre uzunluğundadır ve yüksekliği yarım metre ile on metre arasında değişmektedir. Ayrıca mağara, sarkıt, dikit ve benzeri oluşumlarla süslü, sür realist bir tablo gibidir. Her santiminin 50 ile 80 yıl arasında oluştuğu belirtilen sarkıtların boyları 1,5-2 metreyi bulmaktadır. Gölyanı Obası Yaylası: Yağlıdere İlçesi'ne bağlı Sınır Köyü sınırlarında kalan ve ilçeye 49 kilometre uzaklıkta, etrafı tamamen doğal, yöreye özgü hartama denilen ahşapla yapılmış evlerle ve çam ağaçlarıyla çevrili, adeta çanak şeklinde 3 bin metrekarelik bir alanı kaplayan doğal bir gölü de içinde barındıran Gölyanı Obası; bugün turizmin doğa, sağlık ve yeşil yönünü sunmak için gizli kalmış ve keşfedilmeyen bir cennettir.

GİRESUN'DA YENECEK YÖRESEL YEMEKLER