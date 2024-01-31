Karadeniz'in ateşli lezzeti: Muhlama
Muhlama, mis gibi tereyağı ve peynirin kucaklaştığı, Karadeniz mutfağının vazgeçilmez sıcak bir lezzetidir. Bu makalede, muhlamanın kökenlerini, yapılışını ve tadını çıkarmak için neden bu lezzeti denemeniz gerektiğini keşfedin.
Karadeniz'in serin suları ve yeşil doğası kadar zengin bir mutfağa da sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu mutfağın sıcak bir yıldızı: Muhlama. Tereyağı ve peynirin mükemmel bir uyum içinde olduğu bu lezzet, sofralara neşe ve lezzet katıyor. Muhlama, yalnızca Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin damak zevkine hitap eden bir lezzet. İşte enfes muhlama tarifi...
MUHLAMA TARİFİ
Malzemeler
- 4 yemek kaşığı tereyağı
- 4 yemek kaşığı mısır unu
- 2 su bardağı su
- 300 gram Trabzon peyniri ( dil peyniri ya da çeçil peyniri de olur )
Yapılış
- Tereyağını sahana alıp eritin ve tereyağının yanmasına izin vermeyin.
- Üzerine mısır ununu ekleyerek karıştırın. Mısır ununu kavurup rengi değişene kadar pişirin. Un kavrulurken tahta kaşık yardımıyla sürekli karıştırın.
- Mısır unu kavrulunca üzerine 1 bardak suyu ilave edip iyice karıştırın. Sıcak un, soğuk su ile buluşunca topaklanacaktır. Bu yüzden hızlı hızlı karıştırmaya devam edin.
- Karıştıktan sonra kalan suyu da ilave edip pürüzsüz bir kıvama ulaşın.
- Karışım kaynamaya başladığında altını biraz kısın. Kısık ateşte kaynayan karışımın kabarcıklarından üzerine tereyağlar çıkıp tavanın kenarlarında birikmeye başladığında bize artık peynir istediğini gösterir.
- Trabzon peynirini elinizle tel tel ayırarak tavaya ekleyin. Ara ara karıştırarak mıhlamayı kısık ateşte pişirin. Afiyet olsun.
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