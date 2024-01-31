Karadeniz'in ateşli lezzeti: Muhlama

Yayınlanma: 31.01.2024 - 14:51

Güncelleme: 31.01.2024 - 14:51

Karadeniz'in serin suları ve yeşil doğası kadar zengin bir mutfağa da sahip olduğunu biliyor muydunuz? İşte bu mutfağın sıcak bir yıldızı: Muhlama. Tereyağı ve peynirin mükemmel bir uyum içinde olduğu bu lezzet, sofralara neşe ve lezzet katıyor. Muhlama, yalnızca Karadeniz'in değil, tüm Türkiye'nin damak zevkine hitap eden bir lezzet. İşte enfes muhlama tarifi...

MUHLAMA TARİFİ

Malzemeler

4 yemek kaşığı tereyağı

4 yemek kaşığı mısır unu

2 su bardağı su

300 gram Trabzon peyniri ( dil peyniri ya da çeçil peyniri de olur )

Yapılış