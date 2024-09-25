Kazakistan'ın doğa harikası: Issık Gölü
Kazakistan'da ülkenin incisi olarak adlandırılan "Issık Gölü" güzelliği ile yılın her mevsiminde ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
İle-Alatau (Aladağ) Eyaleti Milli Doğa Parkı'nda yer alan Issık Gölü, deniz seviyesinden 1756 metre yüksekte yer alıyor. Jeologlara göre göl, 8 bin yıldan fazla süre önce, güçlü bir depremin dağlarda bir çöküşe neden olması ve yaklaşık 300 metre yüksekliğinde bir bariyerin ortaya çıkmasıyla oluştu.
Issık Gölü, başlangıçta 1850 metre uzunluğunda, 500 metre genişliğinde ve 50-79 metre derinliğindeydi. 7 Temmuz 1963'te heyelan nedeniyle taştı ve büyük bir sel felaketine neden oldu. Doğal felaket sonucu bölgede de önemli derecede yıkım gerçekleşti, binlerce kişi hayatını kaybetti.
Trans-İli Ala Dağları'nın kuzey yamacındaki en büyük nehirlerden biri olan Issık nehrinin yaşanan felaket sonucu yatağı değişti. Daha sonra Issık şehrinin 14 kilometre yukarısında 2 adet taşkın koruma yapısı inşa edildi. Bunlardan ilki hemen gölün altında 12,5 milyon metreküp, diğeri gölün üzerinde 11,5 milyon metreküp akışı karşılayacak şekilde yapıldı.
Gölde gökkuşağı alabalığı yaşarken, çevresinde ise 150'den fazla kuş türünün yanı sıra kızıl geyik, dağ keçisi, kurt, vaşak, ayı ve leoparın arasında bulunduğu 30'a yakın memeli hayvan türü bulunuyor.
Efsaneleriyle de gezginleri etkileyen gölün suları, güneşli günlerde turkuaz rengine dönüyor, yağmurlu saatlerde ise gri bir renk alıyor.
Issık Gölü'ne gidenler, altın cübbeli bir Saka savaşçısı olan ve tüm Kazakistan'ın sembolü haline gelen ünlü Altın Adam'ın mezar yerini ve devekuşu çiftliğini de gezebiliyor.
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