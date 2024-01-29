Doğanın kucağında bir cennet: Karaburun

Yayınlanma: 29.01.2024 - 17:29

Güncelleme: 29.01.2024 - 17:29

Ege'nin güzellikleri arasında saklı bir hazine olan Karaburun, Türkiye'nin batısında İzmir'e bağlı bir ilçedir. Sessiz koyları, berrak denizi ve doğal güzellikleriyle bilinen bu şirin ilçe, huzur arayanların ve doğa severlerin gözdesi haline gelmiştir. İşte, bu eşsiz güzelliklere sahip Karaburun'un keşfedilmeyi bekleyen noktalarından bazıları...

MİMOZA KOYU:

Karaburun'un en ünlü koylarından biri olan Mimoza Koyu, adını burada yoğun olarak bulunan mimoza ağaçlarından alır. Burada, masmavi denizin ve yeşilliklerin içinde huzurlu bir gün geçirebilir, koyun eşsiz güzelliklerine hayran kalabilirsiniz.

KARABURUN LİMANI:

Liman, Karaburun'un merkezinde bulunur ve buradan taze deniz ürünleri alabilir, sahil boyunca yürüyüş yapabilirsiniz. Ayrıca, limanda demirli tekneler ve balıkçı tekneleriyle çevrili manzara, göz kamaştırıcı bir güzellik sunar.

DİLEK PINARI:

Karaburun ilçe merkezinde bulunan Dilek Pınarı, merkezi konumu ile oldukça kolay bir ulaşıma sahiptir. Mordoğan’a doğru giden kavşaktan Eski Mordoğan Yolu’na girilerek ulaşım sağlanabilir. Antik Yunan’da Narcissoss olarak bilinen Dilek Pınarı, Yunan mitolojisinde önemli bir yere sahiptir. Efsaneye göre; bir peri kızına yüz vermeyip sudaki kendi görüntüsüne aşık olan Narcissos, imkansız aşkı nedeniyle hastalanmış ve ömrünü acı içinde sonlandırmıştır. Daha sonra da, nergis çiçeğine dönüşmüştür. Buradaki çiçeklerin, Narcissos’un mirası olduğu rivayet edilmektedir.

SAİP KÖYÜ:

Taş evlerin ağırlıkta olduğu ve tarihi bir köy meydanını anımsatan köy merkezi, yüksek bir noktada yer almaktadır. Çevrenin muhteşem manzaralarını sunan köyün Olcabük Plajı da denize girmek isteyenler tarafından özellikle yaz aylarında tercih edilmektedir. Taş evleri, kendine has doğası ve tertemiz denizi ile Saip Köyü, bahar ve yaz aylarında denize girmek için ziyaret edilebilir.

SARPINCIK FENERİ:

Muhteşem bir deniz manzarası sunan bir tepede bulunan ve etkileyici bir görüntüye sahip olan deniz feneri, Sarpıncık Köyü’nün en tepesinde yer almakta ve ilçenin görülmesi gereken yerleri arasındadır. Güneş enerjisi ile çalışan ve denizden 100 metre yükseklikte bulunan Sarpıncık Feneri, İzmir Körfezi’ne girip çıkan gemiler için yol göstericidir. Deniz fenerinin bulunduğu yer, sağ tarafında muhteşem bir Foça ve hemen karşısında Midilli Adası manzaraları sunmaktadır.

SAZAK KÖYÜ:

Sazak Köyü, eskiden Türk ve Rumların birlikte yaşadığı, hatta Rum nüfusun ağırlıkta olduğu bir köydü. Mübadele döneminde, burada yaşayan Rumların Yunanistan’a geri dönmesinin ardından köy, terk edilmiş bir köy olarak kalmıştır. Günümüzde, yaşamın olmadığı bu köy, tarihi kalıntıları ve hayal görünümü ile Karaburun’da görülmeye değer yerlerden biridir.

MÜESSER AKTAŞ ETNOGRAFYA MÜZESİ VE TARİH EVİ:

Müesser Aktaş’ın kendi biriktirdiği tarihi eşyaların sergilendiği ve gelecek nesillere kültürel bir mirası yansıtmayı hedefleyen müze, eski bir okul binasında yer almaktadır. Köy meydanında yer alan konumu ile Mordoğan’a gelen ziyaretçiler tarafından sıklıkla ziyaret edilen müze, tarih kokan atmosferi ile de oldukça etkileyicidir. Müesser Aktaş Etnografya Müzesi ve Tarih Evi’nde; kıyafetler, köy düğünlerinde giyinen gelinlikler, nişan elbiseleri, nişan ayakkabıları, gelin sadığı, oyuncaklar, bez bebekler, antika berber koltukları, antika fotoğraf makinesi ve radyo gibi tarihi eşyalar da sergilenmektedir.