Mavi ve yeşilin buluştuğu nokta: Palamutbükü

Doğanın Kucağında Huzur

Palamutbükü, berrak ve turkuaz renkli deniziyle ünlüdür. Burada, mavinin her tonunu görebileceğiniz muhteşem bir denizle karşılaşacaksınız. Sahil boyunca uzanan kumsalda yürüyüş yapabilir, denizin tadını çıkarabilir ve güneşin keyfini doyasıya yaşayabilirsiniz.

Aktiviteler ve Eğlence

Koyun huzurlu atmosferinde dinlenmek isteyenler için ideal olsa da, hareketli bir tatil isteyenler için de pek çok seçenek mevcuttur. Denizde yüzme, şnorkelle dalış yapma veya kano gibi su sporlarıyla vakit geçirebilirsiniz. Ayrıca, koyun çevresindeki doğa yürüyüşü rotalarını keşfedebilir, bisiklet sürerek bölgeyi gezebilirsiniz.