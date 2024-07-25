Muğla'da görmeniz gereken 10 muhteşem plaj

Muğla, Türkiye'nin güneybatısında yer alan ve Ege ile Akdeniz'in buluştuğu muhteşem kıyılarıyla ünlü bir ilimizdir. Bu bölge, berrak denizi, altın kumları ve doğal güzellikleriyle her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlamaktadır. Muğla'da bulunan plajlar, hem dinlenmek hem de çeşitli su sporları yapmak isteyenler için ideal yerlerdir. İşte, Muğla'daki en güzel plajlardan bazıları...