Türk turistlerin akınına uğruyor! Eksi 20 derecede denize giriyorlar..

MART AYININ BAŞINA KADAR TÜRKİYE’DEN GELİYORLAR”

2017 yılından bu yana Laplan’a geldiğini belirten tur rehberi Gülgün Asutay, “Bizim sezonumuz burada Noel dönemi ile başlıyor ve Aralık ayının ortasında ilk defa geliyoruz. Sonrasında mart ayının başına kadar sezonumuz devam ediyor. Her ne kadar burada buzlanma Kasım ayında başlasa ve buzların çözülmesi Nisan ayına kadar sürse de, bizim Türkiye’den geliş sezonumuz bundan daha kısa bir süreyi kapsıyor. Geçen yıldan itibaren de buz kıran gemileriyle Baltık Denizi’nin üzerinde safariye çıkmaya başladık. Bu aktivite sırasında misafirlerimiz özel bir kostüm giyerek, buzlu suyun içinde yüzme imkanı da buluyorlar. Ben bu turları çok severek yapıyorum. İlk geldiğimden beri burada kendimce turlarıma biraz daha neşeli hale getirecek, küçük kutlamalar, aktiviteler eklemeye çalıştım. Misafirlerimizin severek katıldıklarını gözlemliyorum ve elimden geldiğince bunlara yenilerini eklemek için gayret ediyorum. Geçen sene ben altı tane tur yaptım, diğer rehber arkadaşlarımızın yaptığı turlarla sanırım 30 civarında tur yapıldı ama şu anda bu sene benim sekiz turum var ve biliyorum ki çok daha fazla sayıda acentaların da turları var. Özellikle buz kıran aktivitesi başladıktan sonra çok büyük ilgi gördü” dedi.