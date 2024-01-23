Doğanın kucağına kaçış: Abant

23 Ocak 2024 Salı

Abant kış tatili için en ideal noktalardan biri. İstanbul'a yaklaşık 3 saat uzaklıkta olan Abant özel günler ya da hafta sonu tatili için tercih ediliyor. Çoğunlukla misafirlerini sisli bir hava ile karşılayan Bolu tünelinden sonra ilk çıkışı kullanıp Abant'a ulaşabilirsiniz. Sıralı ağaçların oluşturduğu bu yolda sağlı sollu birçok otel ve pansiyon yer alıyor. Biz gürül gürül akan Abant Deresi'nin sesini duyabileceğimiz bir bungalovda konakladık. Bölgede bungolav, dağ evi ve otel gibi birçok konaklama seçeneği mevcut.

ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI

Doğanın kucakladığı yerlerden biri olan Abant Gölü Tabiat Parkı, yemyeşil ormanları, berrak göleti ve taze havasıyla adeta bir cennet köşesi. Bol oksijenli havası, göz alıcı göleti ve yeşilin binbir tonuyla bezeli ormanlarıyla Abant Gölü Tabiat Parkı her mevsimde ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor. Bu büyüleyici atmosfere giriş ücreti ise şöyle; yaya girişi 20 lira, motosiklet girişi 40 lira, otomobil girişi 60 lira, minibüs girişi 180 lira, midibüs girişi 300 lira ve otobüs girişi ise 600 lira. Ücret HGS ile tahsil ediliyor.

Abant Gölü ve çevresinin bitki zenginliği, büyük bir açık hava rekreasyon potansiyeline sahip olması nedeniyle alanın 1196,5 hektarlık bölümü 1988 yılında “Tabiat Parkı” olarak koruma altına alınmış. Abant Gölü çevresi flora ve fauna bakımından çok zengin.

ABANT GÖLÜ'NDE NELER YAPILIR?

Abant Gölü'nde yapılacak pek çok aktivite var. İster doğada yürüyüş yapın isterseniz de elektrikli fayton ile gölün etrafını dolaşın. Biz girişteki kafeden kahvemizi alıp gölün etrafını araba ile gezmeyi tercih ettik. Piknik alanında kısa bir fotoğraf molası verdikten sonra parkın güzelliklerini keşfetmeye devam ettik. Gölün kenarında birçok restoran bulunuyor. Ancak bunların mesafeleri birbirine epey uzak. Ancak hangisine giderseniz gidin gölün büyüleyeci manzarası da sizinle geliyor.

Tabiat parkının en göz alıcı özelliği, şüphesiz Abant Gölü. Masal kitaplarından çıkmış gibi görünen bu göl, etrafını saran yemyeşil ormanlarla tam anlamıyla bir tablo. Abant Gölü'nde yapılacak en güzel aktivite gölde süzülen ördekleri izleyerek sıcak şarap yudumlamak. Sıcak çikolata da bu tabloyu izlerken içebileceğiniz lezzetli bir şeçenek.

Gölün çevresini bisiklet kiralayarak gezebilirsiniz ancak daha heyecanlı bir şey arıyorsanız kesinlikle ATV turlarını tercih etmelisiniz.

Göl üzerinde kurulan seyir terasları fotoğraf meraklıları için birebir.

ABANT GÖLÜ TABİAT PARKI'NDA NE VAR?

Abant Gölü Tabiat Parkı içinde otel, çadırlı ve karavan ile konaklama seçenekleri mevcut. Parkın girişinde bulunan Ziyaretçi Tanıtım Merkezi'nde Tabiat Parkı müzesi bulunuyor. Parkta yöresel ürünler için de bir mağaza bulunuyor.

Abant, sadece bir destinasyon değil, aynı zamanda doğanın tüm güzelliklerini içinde barındıran bir doğa harikasıdır. Temiz havası, sakin atmosferi ve çeşitli aktivite olanakları ile Abant, hem dinlenmek hem de doğayla iç içe olmak isteyenler için mükemmel bir seyahat noktası.