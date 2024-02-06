Karadeniz'in sessiz cenneti: Amasra

Yayınlanma: 06.02.2024 - 17:32

Güncelleme: 06.02.2024 - 17:32

Amasra, Karadeniz'in masmavi sularının kıyısında yer alan büyüleyici bir kasabadır. Tarihi kökenleri Antik Yunan dönemine kadar uzanan Amasra, doğal güzellikleri, tarihi zenginlikleri ve sıcakkanlı insanlarıyla ünlüdür. Türkiye'nin Karadeniz sahilinde bulunan bu şirin kasaba, her yıl yerli ve yabancı turistleri kendine çeken bir cazibe merkezidir. Bu yazıda, Amasra'nın güzelliklerini, tarihi dokusunu ve keşfedilmeyi bekleyen sırlarını derinlemesine inceleyeceğiz. Hazırsanız, bu benzersiz destinasyonun büyüleyici dünyasına bir yolculuğa çıkalım.

AMASRA'DA GEZİLECEK YERLER

Amasra Kalesi: Sormagir Kalesi olarak da bilinen Amasra Kalesi, ilçenin en bilinen simgesel yapısı konumunda. Tarihi Kaleiçi semtinde bulunan ve yarımadada Karadeniz karşısında kartpostal güzelliğinde çarpıcı bir manzara sunan kale, Boztepe Kemeri adı verilen bir köprü ile karaya bağlanıyor. Cenevizlilerden Osmanlılara kadar pek çok dönemde kullanılan Amasra Kalesi, 65 metre ile 200 metre arasında değişen surları ve 8 tane burcuyla görülmeye değer bir mimari şaheser

Sormagir Kalesi olarak da bilinen Amasra Kalesi, ilçenin en bilinen simgesel yapısı konumunda. Tarihi Kaleiçi semtinde bulunan ve yarımadada Karadeniz karşısında kartpostal güzelliğinde çarpıcı bir manzara sunan kale, Boztepe Kemeri adı verilen bir köprü ile karaya bağlanıyor. Cenevizlilerden Osmanlılara kadar pek çok dönemde kullanılan Amasra Kalesi, 65 metre ile 200 metre arasında değişen surları ve 8 tane burcuyla görülmeye değer bir mimari şaheser Amasra Plajı: İlçe merkezinde Amasra Kalesi ve Amasra Limanı’nın hemen yanında yer alan Amasra plajı, yürüyerek en kolay ulaşabileceğiniz plaj olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olan plajın kumsalı, ince ve altın sarısı renkli kumlarla Akdeniz sahillerini aratmıyor. Temiz ve berrak denizinden dolayı hem ilçeyi gezen yerli ve yabancı turistler hem de çevre şehirlerden gelen tatilciler tarafından çok ilgi gören Amasra Plajı, özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor.

İlçe merkezinde Amasra Kalesi ve Amasra Limanı’nın hemen yanında yer alan Amasra plajı, yürüyerek en kolay ulaşabileceğiniz plaj olmasıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık 300 metre uzunluğunda ve 100 metre genişliğinde olan plajın kumsalı, ince ve altın sarısı renkli kumlarla Akdeniz sahillerini aratmıyor. Temiz ve berrak denizinden dolayı hem ilçeyi gezen yerli ve yabancı turistler hem de çevre şehirlerden gelen tatilciler tarafından çok ilgi gören Amasra Plajı, özellikle yaz aylarında oldukça kalabalık oluyor. Kuş Kayası Yol Anıtı: Amasra'ya sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan ve ilçeyi gezenlerin mutlaka uğradığı etkileyici Kuş Kayası Yol Anıtı büyük bir kayaya oyulmuş bir insan figürü, bir Roma kartalı figürü ve iki yazıttan oluşuyor. Roma İmparatoru Claudius (41-54) onuruna M.S. 1. yüzyılda yaptırılan anıt, Roma yol ağının bir parçası olarak inşa edilmiş, ayrıca Roma askerlerinin dinlenmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmış.

Amasra'ya sadece 4 kilometre uzaklıkta yer alan ve ilçeyi gezenlerin mutlaka uğradığı etkileyici Kuş Kayası Yol Anıtı büyük bir kayaya oyulmuş bir insan figürü, bir Roma kartalı figürü ve iki yazıttan oluşuyor. Roma İmparatoru Claudius (41-54) onuruna M.S. 1. yüzyılda yaptırılan anıt, Roma yol ağının bir parçası olarak inşa edilmiş, ayrıca Roma askerlerinin dinlenmesi ve su ihtiyaçlarının karşılanması için kullanılmış. Bozköy Plajı: Amasra merkezine sadece 14 kilometre uzaklıktaki Çakraz beldesinde bulunan Bozköy Plajı, 2 kilometre uzunluğu ve tertemiz sularıyla bölgenin en sevilen plajları arasında. Altın renkli kumları ve sahili saran çam ormanlarıyla unutulmaz bir deniz tatili yaşatan Bozköy Plajı, sığ deniziyle çocuklu aileler için de ideal.

Amasra merkezine sadece 14 kilometre uzaklıktaki Çakraz beldesinde bulunan Bozköy Plajı, 2 kilometre uzunluğu ve tertemiz sularıyla bölgenin en sevilen plajları arasında. Altın renkli kumları ve sahili saran çam ormanlarıyla unutulmaz bir deniz tatili yaşatan Bozköy Plajı, sığ deniziyle çocuklu aileler için de ideal. Küre Dağları Milli Parkı: Bartın ve Kastamonu illeri arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, Amasra’da düzenlenen doğa gezilerinin vazgeçilmez rotalarından biri konumunda. 2000 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin 41. milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı, 37 hektarlık geniş bir yeşil alanı kapsıyor. Çevresinde Amasra’nın yanı sıra Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Kurucaşile, Cide ilçeleri sıralanan milli park, zengin bitki ve vahşi yaşam zenginlikleriyle 2000'den fazla bitki ve 160'tan fazla memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Küre Dağları Milli Parkı’nda yemyeşil ormanlar, şelaleler, kanyonlar ve irili ufaklı dereler arasında modern dünyadan uzaklaşarak keyifle dinlenebilirsiniz.

Bartın ve Kastamonu illeri arasında yer alan Küre Dağları Milli Parkı, Amasra’da düzenlenen doğa gezilerinin vazgeçilmez rotalarından biri konumunda. 2000 yılında milli park ilan edilen ve Türkiye'nin 41. milli parkı olan Küre Dağları Milli Parkı, 37 hektarlık geniş bir yeşil alanı kapsıyor. Çevresinde Amasra’nın yanı sıra Azdavay, Pınarbaşı, Ulus, Kurucaşile, Cide ilçeleri sıralanan milli park, zengin bitki ve vahşi yaşam zenginlikleriyle 2000'den fazla bitki ve 160'tan fazla memeli türüne ev sahipliği yapıyor. Küre Dağları Milli Parkı’nda yemyeşil ormanlar, şelaleler, kanyonlar ve irili ufaklı dereler arasında modern dünyadan uzaklaşarak keyifle dinlenebilirsiniz. Gürcüoluk Mağarası: Amasra merkezine sadece 6 kilometre uzaklıkta, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Gürcüoluk Mağarası, hem etkileyici iç salonları hem de çevresini saran doğal güzelliklerle ilçenin görülmeye değer tabiat harikaları arasında. 1975 yılında keşfedilerek 1996 yılında ziyarete açılan Gürcüoluk Mağarası, 169 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Mağaranın içerisindeki binlerce yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damlataşlar ve travertenler ziyaretçileri büyülüyor.

Amasra merkezine sadece 6 kilometre uzaklıkta, Küre Dağları Milli Parkı içerisinde yer alan Gürcüoluk Mağarası, hem etkileyici iç salonları hem de çevresini saran doğal güzelliklerle ilçenin görülmeye değer tabiat harikaları arasında. 1975 yılında keşfedilerek 1996 yılında ziyarete açılan Gürcüoluk Mağarası, 169 metre uzunluğunda ve 15 metre genişliğinde. Mağaranın içerisindeki binlerce yılda oluşmuş sarkıtlar, dikitler, sütunlar, damlataşlar ve travertenler ziyaretçileri büyülüyor. Güzelcehisar Lav Sütunları: Amasra gezilerinde mutlaka görülmesi gereken çok özel tabiat harikalarından biri olan Güzelcehisar Lav Sütunları, Bartın'ın Güzelcehisar ilçesinde Amasra’ya sadece 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Karadeniz kıyısında yer alan bir doğal oluşum olan devasa lav sütunları, günümüzden yaklaşık 80 milyon yıl önce bölgedeki volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu ortaya çıktı. Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğinde olan Güzelcehisar Lav Sütunları’nın çapları 50-100 santimetre, boyları ise 100 metreye kadar ulaşabiliyor.

AMASRA'DA YENMESİ GEREKEN YEMEKLER