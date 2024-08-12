Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, eşsiz sahilleri ve çeşitli iklimleriyle ünlü bir ülkedir. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, deniz tatili arayanlar için birçok farklı alternatif sunar. Ancak, yaz aylarında sıcak havalardan bunalanlar için serin deniz sularına sahip plajlar daha cazip hale gelir. Bu plajlar, genellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerinde, özellikle Karadeniz kıyılarında yer alır. Serin sularıyla bilinen bu plajlar, doğa severler ve yaz sıcağından kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sunar. İşte, Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı...