Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı
Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, eşsiz sahilleri ve çeşitli iklimleriyle ünlü bir ülkedir. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, deniz tatili arayanlar için birçok farklı alternatif sunar. Ancak, yaz aylarında sıcak havalardan bunalanlar için serin deniz sularına sahip plajlar daha cazip hale gelir. Bu plajlar, genellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerinde, özellikle Karadeniz kıyılarında yer alır. Serin sularıyla bilinen bu plajlar, doğa severler ve yaz sıcağından kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sunar. İşte, Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı...
SİNOP - AKLİMAN PLAJI
Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Sinop, serin denizi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Akliman Plajı, Sinop’un en bilinen plajlarından biridir ve Karadeniz’in serin sularını sunar. Yaz aylarında bile deniz suyu sıcaklığı 20°C’nin altına inebilir, bu da plajı serinlemek isteyenler için ideal bir durak haline getirir. Akliman Plajı, aynı zamanda geniş kumsalı ve çevresindeki ormanlık alanlarla da huzurlu bir atmosfer sunar.
ARTVİN - HOPA PLAJI
Artvin’in Hopa ilçesinde yer alan Hopa Plajı, Karadeniz’in en serin sularına sahip plajlarından biridir. Yıl boyunca serin olan deniz suyu, yaz aylarında bile 18-22°C arasında kalır. Hopa Plajı, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile ziyaretçilerine hem dinlenme hem de serinleme imkânı sunar. Karadeniz’in hırçın ve dalgalı yapısı, burada denize girenlere eşsiz bir deneyim sunarken, plajın çevresindeki doğal güzellikler de keşfedilmeyi bekler.
ZONGULDAK - FİLYOS PLAJI
Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Plajı, Karadeniz’in serin suları ve tarihi atmosferi ile bilinir. Filyos Plajı, hem deniz suyu sıcaklığı hem de geniş kumsalı ile ziyaretçilerini cezbetmektedir. Yaz aylarında bile su sıcaklığı 20°C civarında seyreder. Plaj, tarih ve doğayı bir arada sunar; Filyos Antik Kenti’nin hemen yanında yer alması, bu plajı tarih meraklıları için de cazip hale getirir.
RİZE - ÇAYELİ PLAJI
Rize’nin Çayeli ilçesi, serin denizleri ve yeşilin her tonunu barındıran doğası ile ünlüdür. Çayeli Plajı, Karadeniz’in serin sularına sahip en güzel plajlardan biridir. Yaz aylarında su sıcaklığı genellikle 18-20°C arasında değişir. Plajın çevresi, yemyeşil dağlar ve akarsularla çevrili olup, bu bölgeyi doğa severler için ideal bir destinasyon haline getirir. Çayeli aynı zamanda yaylaları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olup, plaj keyfini doğa yürüyüşleriyle birleştirmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.
BARTIN - İNKUMU PLAJI
Bartın’a bağlı İnkumu Plajı, Karadeniz’in serin sularını sunan bir başka popüler plajdır. Yaz aylarında bile deniz suyu sıcaklığı 22°C’yi pek geçmez, bu da sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için ideal bir ortam sunar. İnkumu Plajı, geniş kumsalı ve temiz deniziyle hem yerli halkın hem de turistlerin gözde mekânları arasında yer alır. Plaj, aynı zamanda çevresindeki ormanlık alanlarla doğayla iç içe bir tatil imkânı sunar.
En Çok Okunan Haberler
-
- Üniversiteliye rant sürgünü
- O cani için karar çıktı!
- Gelecek Partisi'nden AKP sinyali
- 'Bunun hesabını verecekler'
- Bakan Güler'den kritik Suriye mesajı
- 'Ekonomi stagflasyona gidiyor'
- CHP Kurultayı'nda yeniden aday olacak mı?
- İngiltere'deki yardım kuruluşundan 'kurtarma projesi'
- Tezinden ‘CHP’ çıktı
- 4. kattan atlayan doktor hayatını kaybetti