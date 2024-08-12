Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

cumhuriyet.com.tr
12 Ağustos 2024 Pazartesi, 16:52
Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili, eşsiz sahilleri ve çeşitli iklimleriyle ünlü bir ülkedir. Ege, Akdeniz ve Karadeniz kıyıları, deniz tatili arayanlar için birçok farklı alternatif sunar. Ancak, yaz aylarında sıcak havalardan bunalanlar için serin deniz sularına sahip plajlar daha cazip hale gelir. Bu plajlar, genellikle Türkiye’nin kuzey kesimlerinde, özellikle Karadeniz kıyılarında yer alır. Serin sularıyla bilinen bu plajlar, doğa severler ve yaz sıcağından kaçmak isteyenler için mükemmel bir kaçış noktası sunar. İşte, Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı...

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

SİNOP - AKLİMAN PLAJI

Karadeniz’in kuzeyinde yer alan Sinop, serin denizi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. Akliman Plajı, Sinop’un en bilinen plajlarından biridir ve Karadeniz’in serin sularını sunar. Yaz aylarında bile deniz suyu sıcaklığı 20°C’nin altına inebilir, bu da plajı serinlemek isteyenler için ideal bir durak haline getirir. Akliman Plajı, aynı zamanda geniş kumsalı ve çevresindeki ormanlık alanlarla da huzurlu bir atmosfer sunar.

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

ARTVİN - HOPA PLAJI

Artvin’in Hopa ilçesinde yer alan Hopa Plajı, Karadeniz’in en serin sularına sahip plajlarından biridir. Yıl boyunca serin olan deniz suyu, yaz aylarında bile 18-22°C arasında kalır. Hopa Plajı, doğal güzellikleri ve sakin atmosferi ile ziyaretçilerine hem dinlenme hem de serinleme imkânı sunar. Karadeniz’in hırçın ve dalgalı yapısı, burada denize girenlere eşsiz bir deneyim sunarken, plajın çevresindeki doğal güzellikler de keşfedilmeyi bekler.

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

ZONGULDAK - FİLYOS PLAJI

Zonguldak ilinin Çaycuma ilçesine bağlı Filyos Plajı, Karadeniz’in serin suları ve tarihi atmosferi ile bilinir. Filyos Plajı, hem deniz suyu sıcaklığı hem de geniş kumsalı ile ziyaretçilerini cezbetmektedir. Yaz aylarında bile su sıcaklığı 20°C civarında seyreder. Plaj, tarih ve doğayı bir arada sunar; Filyos Antik Kenti’nin hemen yanında yer alması, bu plajı tarih meraklıları için de cazip hale getirir.

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

RİZE - ÇAYELİ PLAJI

Rize’nin Çayeli ilçesi, serin denizleri ve yeşilin her tonunu barındıran doğası ile ünlüdür. Çayeli Plajı, Karadeniz’in serin sularına sahip en güzel plajlardan biridir. Yaz aylarında su sıcaklığı genellikle 18-20°C arasında değişir. Plajın çevresi, yemyeşil dağlar ve akarsularla çevrili olup, bu bölgeyi doğa severler için ideal bir destinasyon haline getirir. Çayeli aynı zamanda yaylaları ve doğal güzellikleriyle ünlü bir bölge olup, plaj keyfini doğa yürüyüşleriyle birleştirmek isteyenler için mükemmel bir seçimdir.

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı

BARTIN - İNKUMU PLAJI

Bartın’a bağlı İnkumu Plajı, Karadeniz’in serin sularını sunan bir başka popüler plajdır. Yaz aylarında bile deniz suyu sıcaklığı 22°C’yi pek geçmez, bu da sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenler için ideal bir ortam sunar. İnkumu Plajı, geniş kumsalı ve temiz deniziyle hem yerli halkın hem de turistlerin gözde mekânları arasında yer alır. Plaj, aynı zamanda çevresindeki ormanlık alanlarla doğayla iç içe bir tatil imkânı sunar.

Türkiye'nin serin sulara sahip 5 plajı deniz karadeniz

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