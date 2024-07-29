İzmir'de görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

İzmir, Ege Bölgesi’nin gözde şehirlerinden biri olarak, yalnızca tarihi ve kültürel zenginlikleriyle değil, aynı zamanda muhteşem plajlarıyla da tanınır. Yaz aylarının vazgeçilmezi olan bu plajlar, hem sakin bir kaçamak hem de eğlenceli bir tatil için ideal mekanlar sunar. İzmir’in en güzel plajlarını keşfetmek, denizin ve güneşin tadını doyasıya çıkarmak isteyenler için kapsamlı bir rehber niteliğindedir. İşte, İzmir’in öne çıkan plajları...