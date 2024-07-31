İstanbul’da denize girilebilecek 5 halk plajı
İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bir şehir olmanın yanı sıra, denizle iç içe olan konumuyla da dikkat çeker. Hem yerli hem de yabancı turistler için yaz aylarında serinlemek ve denizin tadını çıkarmak için birçok seçenek sunar. İşte, İstanbul'da denize girilebilecek en popüler 5 halk plajı...
1. CADDEBOSTAN PLAJI
Anadolu Yakası'nda bulunan Caddebostan Plajı, şehrin merkezine yakınlığı ve temizliği ile dikkat çeker. İstanbullular için kolay ulaşılabilir bir konumda olan bu plaj, aynı zamanda çeşitli kafe ve restoranlara da ev sahipliği yapar. Geniş kumsalı ve modern tesisleriyle aileler için ideal bir mekandır.
2. FLORYA GÜNEŞ PLAJI
Avrupa Yakası'nda, Atatürk Havalimanı'na yakın bir konumda bulunan Florya Güneş Plajı, özellikle hafta sonları yoğun ilgi görür. Plaj, geniş kumsalı, temiz denizi ve çevresindeki piknik alanlarıyla ziyaretçilerine keyifli bir gün geçirme fırsatı sunar.
3. KİLYOS PLAJLARI
İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan Kilyos, çeşitli halk plajlarıyla tanınır. Bu bölgedeki plajlar, geniş kumsalları ve dalgalı deniziyle özellikle su sporları tutkunları için idealdir. Kilyos'ta bulunan plajlar arasında Uzunya, Solar Beach ve Burç Beach öne çıkar. Bu plajlar, aynı zamanda çeşitli etkinlikler ve festivallerle de ünlüdür.
4. ŞİLE PLAJLARI
Şile, İstanbul'un Karadeniz kıyısında yer alan bir başka popüler tatil beldesidir. Şile Plajları, temiz denizi ve doğal güzellikleriyle ünlüdür. Ağva ve Ayazma Plajı, bölgedeki en bilinen plajlar arasındadır. Bu plajlar, hem yüzme hem de kamp yapmak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunar.
5. BÜYÜKADA PLAJI
Prens Adaları'nın en büyüğü olan Büyükada, İstanbul'a kısa bir vapur yolculuğuyla ulaşılabilen popüler bir kaçış noktasıdır. Ada, sakin atmosferi ve doğal güzellikleriyle bilinir. Nakibey Plajı ve Aya Nikola Plajı, Büyükada'da denize girmek için tercih edilen yerlerdendir. Bu plajlar, aynı zamanda bisiklet ve yürüyüş gibi aktiviteler için de uygundur.
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