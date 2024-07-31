İstanbul’da denize girilebilecek 5 halk plajı

İstanbul, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle tanınan bir şehir olmanın yanı sıra, denizle iç içe olan konumuyla da dikkat çeker. Hem yerli hem de yabancı turistler için yaz aylarında serinlemek ve denizin tadını çıkarmak için birçok seçenek sunar. İşte, İstanbul'da denize girilebilecek en popüler 5 halk plajı...