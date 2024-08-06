Tekirdağ'da görmeniz gereken 7 muhteşem plaj

Tekirdağ, Marmara Denizi kıyısında yer alan ve hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. İstanbul'a yakın konumuyla, özellikle yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Tekirdağ, berrak denizi ve temiz plajlarıyla, deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir yerdir. İşte, Tekirdağ'ın en güzel plajları ve bu plajların sunduğu olanaklar...