Tekirdağ'da görmeniz gereken 7 muhteşem plaj
Tekirdağ, Marmara Denizi kıyısında yer alan ve hem doğal güzellikleri hem de tarihi zenginlikleriyle dikkat çeken bir şehirdir. İstanbul'a yakın konumuyla, özellikle yaz aylarında tatilcilerin tercih ettiği popüler bir destinasyon haline gelmiştir. Tekirdağ, berrak denizi ve temiz plajlarıyla, deniz tatili yapmak isteyenler için ideal bir yerdir. İşte, Tekirdağ'ın en güzel plajları ve bu plajların sunduğu olanaklar...
1. KUMBAĞ PLAJI
Kumbağ Plajı, Tekirdağ merkezine yaklaşık 15 km uzaklıkta yer alır. Kumbağ, hem sakinliği hem de temiz deniziyle bilinir. Plaj, ince kumları ve geniş kumsalıyla aileler için idealdir. Aynı zamanda çevresinde bulunan restoran ve kafeler, ziyaretçilere çeşitli yiyecek ve içecek seçenekleri sunar.
2. ŞARKÖY PLAJI
Şarköy Plajı, Tekirdağ’ın en uzun kumsallarından birine sahiptir. Şarköy, hem yerli hem de yabancı turistler arasında oldukça popülerdir. Plaj boyunca uzanan yürüyüş yolu, bisiklet kiralama imkanı ve çeşitli su sporları aktiviteleriyle dolu dolu bir gün geçirebilirsiniz. Şarköy’ün denizi sığ ve dalgasız olduğundan, özellikle çocuklu aileler için uygundur.
3. MARMARA EREĞLİSİ PLAJI
Marmara Ereğlisi, Tekirdağ’ın doğusunda yer alan şirin bir sahil kasabasıdır. Marmara Ereğlisi Plajı, temiz ve sakin deniziyle bilinir. Ayrıca, plaj etrafında bulunan tarihi kalıntılar, bölgenin zengin tarihine ışık tutar. Plajda güneşlenirken, aynı zamanda çevredeki tarihi yerleri gezebilirsiniz.
4. UÇMAKDERE PLAJI
Uçmakdere Plajı, doğa ile iç içe olmayı sevenler için mükemmel bir seçenektir. Uçmakdere, yeşil doğası ve temiz deniziyle huzurlu bir ortam sunar. Ayrıca, yamaç paraşütü yapmak için de popüler bir yerdir. Plajın çevresindeki kamp alanları, doğayla baş başa bir tatil geçirmek isteyenler için idealdir.
5. MÜREFTE PLAJI
Mürefte, Tekirdağ’ın bir başka güzel sahil kasabasıdır. Mürefte Plajı, berrak denizi ve sakin atmosferiyle ziyaretçilerine huzurlu bir tatil sunar. Plaj çevresinde bulunan zeytinlikler ve üzüm bağları, bölgeye ayrı bir güzellik katar. Ayrıca, Mürefte’de bulunan şarap fabrikalarını ziyaret ederek, bölgenin meşhur şaraplarının tadına bakabilirsiniz.
6. HOŞKÖY PLAJI
Hoşköy Plajı, temiz denizi ve ince kumlarıyla bilinir. Hoşköy, aynı zamanda tarihi evleri ve dar sokaklarıyla da dikkat çeker. Plajda denizin ve güneşin keyfini çıkarırken, kasabanın tarihi dokusunu keşfetmek için bir yürüyüş yapabilirsiniz.
7. ERİKLİCE PLAJI
Eriklice Plajı, Tekirdağ’ın saklı cennetlerinden biridir. Eriklice, sakin ve huzurlu bir ortamda tatil yapmak isteyenler için idealdir. Plajın çevresindeki doğal güzellikler ve temiz deniz, ziyaretçilere unutulmaz bir tatil deneyimi sunar.
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