Türkiye’nin turizme açılan ilk mağarası: Damlataş
Damlataş Mağarası, doğanın kendi elleriyle yarattığı muhteşem damla taşları ve sarkıt-sütun oluşumlarıyla ünlüdür. Binlerce yıllık süreçte, damlaların birikimiyle oluşan bu doğal heykeller, ziyaretçilere adeta büyülü bir dünyanın kapılarını aralar
Doğanın büyüleyici eserlerinden biri olan Damlataş Mağarası, Antalya'nın eşsiz güzelliklerinden biridir. Bu doğal harika, binlerce yılda oluşan muhteşem damla taşları ve sarkıt-sütun oluşumlarıyla ziyaretçilerini büyüler. Mağaranın gizemli atmosferi ve doğanın olağanüstü güzelliği, adeta bir masal diyarına adım atmış hissi verir.
Damlataş Mağarası, Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısında bir mağaradır. Alanya şehir merkezine 3 km uzaklıkta ve tarihi Alanya Kalesi'nin batı kıyısında bulunmaktadır. Mağara, sarkıtlardan damlamaya devam eden su damlaları nedeniyle Damlataş adını almıştır.
1948 yılında liman inşaatında kullanılmak üzere taş ocağı olarak tespit olunan bugünkü yerinde, bir dinamit ateşlenmesi sonucu bulunmuştur. Birbirinden güzel binlerce sarkıt ve dikitlerle süslü bu mağara hemen koruma altına alınıp mağara hakkında araştırmalara başlanmıştır ve turizme açılmıştır. Damlataş Mağarası, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarasıdır.
Mağaranın kapısından içeri girince 50 m uzunluğunda bir geçit, 13–14 m çapında ve 15 m yüksekliğinde silindirik bir boşluk, ayrıca 15000 senede oluşmuş sütunlar vardır. Mağaranın iki katlı olan boşluğu 2500 m³ hava ihtiva etmektedir.[kaynak belirtilmeli] Mağaranın içindeki ısı yaz-kış 22 °C’dir. Nem yüzde 95, sabit basınç 760mm'dir. Mağaranın havasında yüzde 71 azot, yüzde 20,5 oksijen, onbinde 2,5 karbondioksit ve bir miktar radyoaktivite ile iyonlar bulunmaktadır.
ASTIM HASTALIĞINA İYİ GELİYOR
Mağaranın ortamında bulunan normalden 8-10 misli fazla karbondioksit ve yüksek oranda nem gibi özelliklerinden dolayı astım hastalığına iyi gelmesinin tespit edilmesinden sonra mağara, astım hastaları tarafından özellikle ziyaret edilen bir yer haline gelmiştir. Günde 4 saat olmak üzere 21 gün şifa amacıyla mağarada kalan astım hastası sayısı 2014 yılında yaklaşık 4 bin kişi olmuştur.
Alanya'ya tedavi için gelen hastaların, öncelikle bir doktordan mağaraya girmesinde bir sakınca olmadığına dair rapor alarak, mağaranın ilgili memuruna baş vurması gerekmektedir. Tedavi süresince sembolik bir ücret ödenir.
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