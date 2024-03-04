Akdeniz'in kadim şehri: İskenderiye

Tarih Kokan Antik Kalıntılar

İskenderiye, eski çağlardan kalma birçok antik yapı ve kalıntıya ev sahipliği yapar. Büyük İskender tarafından kurulan şehir, dünyanın yedi harikasından biri olan İskenderiye Feneri'nin bulunduğu yer olarak ün kazanmıştır. Bu görkemli yapı ne yazık ki günümüze ulaşmamış olsa da, şehir hala Pompey Sütunu, Serapeum ve Roma amfitiyatrosu gibi etkileyici antik kalıntılarla doldurulmuştur.

Deniz Kokulu Liman

İskenderiye, Akdeniz'e kıyısıyla eşsiz bir bağlantıya sahiptir. Limanı, eski zamanlarda deniz ticareti ve gemilerin uğrak noktasıydı ve günümüzde de canlı bir atmosfer sunmaktadır. Liman boyunca yürüyüş yapabilir, taze deniz ürünlerinin tadını çıkarabilir ve renkli balıkçı teknelerini izleyebilirsiniz.