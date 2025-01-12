Vize gerektirmeyen destinasyonlarla kar keyfinin tadını çıkarın: Balkanlar'da kışın keyfini doyasıya yaşayacağınız 5 rota

1. BANSKO - BULGARİSTAN

Bansko, Balkanlar’da kayak tutkunlarının vazgeçilmez rotalarından biri. UNESCO Dünya Mirası Listesi’ndeki Pirin Dağları’nın eteklerinde bulunan bu kayak merkezi, hem profesyonel hem de yeni başlayan kayakçılara hitap eden pistlere sahip. Modern tesisleri, uygun fiyatları ve tarihi dokusuyla dikkat çeken Bansko, kayak sonrası eğlenceyi sevenler için de canlı bir atmosfere sahip. Türk vatandaşları için Bulgaristan’a pasaport ve kimlik kartıyla vizesiz giriş mümkün olduğu için Bansko’yu tercih edebilirsiniz.

Öne çıkanlar:

75 kilometrelik kayak pistleri

Gondol liftleri ve modern teleferik sistemleri

Termal oteller ve Bansko’nun tarihi taş evleri