İstanbul'da en çok ziyaret edilen tarihi yerler belli oldu
Yabancı turistler İstanbul'da en çok tarihi yerleri ziyaret etmeyi seviyor. Yabancı turistlerin sayısı her geçen gün artarken, Topkapı Sarayı ziyaretçi akını ile dikkatleri üstüne çekmiş durumda. 2023 yılının en çok ziyaret edilen yapıları belli oldu.
İstanbul’da yabancılar en çok tarihi yerleri ziyaret etmeyi seviyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yabancı turistlerin çoğunu Rus ve Alman vatandaşları oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yabancı turist sayısında artış göstermeye devam ederken, Topkapı Sarayı ziyaretçi akını ile dikkatleri üstüne çekti. Milli Saraylar'a bağlı yapıları geçen sene kaç kaç kişi ziyaret etti?
EN ÇOK ZİYARET EDİLEN TARİHİ YAPILAR
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Topkapı Sarayı: 3 milyon 474 bin 760 kişi ziyaret etti.
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Dolmabahçe Sarayı: 1 milyon 421 bin 55 turist ziyaret etti.
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Beylerbeyi Sarayı: 513 bin 100 turist ziyaret etti.
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Milli Saraylar Resim Müzesi: 459 bin 835 kişi ziyaret etti.
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Beykoz Cam ve Billur Müzesi: 150 bin turist ziyaret etti.
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İslam Medeniyetleri Müzesi: 800 bin kişi ziyaret etti.
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