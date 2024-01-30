İstanbul'da en çok ziyaret edilen tarihi yerler belli oldu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 13:40

Güncelleme: 30.01.2024 - 13:40

İstanbul’da yabancılar en çok tarihi yerleri ziyaret etmeyi seviyor. Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yabancı turistlerin çoğunu Rus ve Alman vatandaşları oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre yabancı turist sayısında artış göstermeye devam ederken, Topkapı Sarayı ziyaretçi akını ile dikkatleri üstüne çekti. Milli Saraylar'a bağlı yapıları geçen sene kaç kaç kişi ziyaret etti?

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN TARİHİ YAPILAR