Kemallı Köyü'nde tarımsal ve hayvansal üretimin önemi arttı

20 Eylül 2022 Salı, 07:00

Tarımsal üretim için dünya kaynakları her geçen gün azalıyor. Toprak ve su kaynakları küresel ısınma nedeni ile ciddi oranda tehlike altına giriyor. Pandemi ile birlikte tarımın, üretimin önemi dünyada bir kez daha anlaşıldı. İnsanlar marketlere akın etti ve rafları boşalttı.

Kuzey Ege’nin Çanakkale, Ezine, Kemallı köyü, ülkemizdeki tüm köylerimize örnek olacak şekilde, gıda üretiminde ve çeşitliliğinde adeta çözüm merkezi haline gelmiştir.

Kemallı Köyü, Alexandria Troas Antik Kenti ile komşu konumda olup, Roma, Selçuklu ve Osmanlı tarihinin birleştiği tarihi bir köydür.

Bulunulan bölge, gerek kaynakları, gerek bereketi ve verimliliği ile adeta bir yeryüzü cenneti. Yüzlerce bitkinin tarımının, binlerce yıldır yapıldığı bir coğrafya. Hayvansal üretim açısından dünyanın en kaliteli ürünleri üretilmekte.

Bozcaada karşısında bulunan Kemallı köyü, özellikle ezine peyniri, taş baskı zeytinyağı, atalık buğday unu, salça, tarhana, basma helva ve yöresel düdük yemeği üretimi ile tanınmaktadır. Burası aynı zamanda tatilcilerin Bozcaada dönüşü vazgeçilmez durağı. Kemallı'da üretilen Ezine peyiniri ve taş baskı zeytinyağının lezzetinin sırrı geleneksel doğal üretim metotlarından taviz verilmemesinden kaynaklanmakta.

Kuzey Ege, Kemallı Köyü’nde doğal termal suyla ısıtılan sera, 3 adet zeytinyağı fabrikası, 2 adet Ezine peyniri üretim tesisi, 1 adet özellikle yöreye özel taş baskı zeytinyağı üretim tesisi, tarihi un değirmeni bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bunların yanı sıra; kadın kooperatifi kurulmuş olup sosyal medyadan da ürettiği gıda ürünlerine ulaşılabilmektedir. Ayrıca 2 adet tavuk ve yumurta üretim tesisi bulunduğu gibi Kemallı köyü, tatilcilerin Bozcaada dönüşü vazgeçilmez durağıdır.