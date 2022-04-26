Küresel kıtlıkla mücadelede örnek köy: Kemallı Köyü

26 Nisan 2022 Salı, 07:00

İklim bilimciler, birçok ülkede temel gıda maddesi üretiminde yaşanacak benzeri görülmemiş bunalıma karşı hazırlık yapılması gerekliliğinin altını çizmektedir. Ülkemizin özellikle güney kesimlerinde oluşacak olağanüstü sıcaklıklar sebebiyle ülkemizin kuraklık ve kıtlıkla yüzyüze kalacağı uyarısı uzmanlarca yapılmaktadır.

Bozcaada karşısında bulunan Kemallı Köyü’nde bu süreçte oluşturulan doğal termal suyla ısıtılan sera, 3 adet zeytinyağı fabrikası, 2 adet Ezine peyniri üretim tesisi, 1 adet özellikle yöreye özel taş baskı zeytinyağı üretim tesisi, tarihi un değirmeni ve göl bulunmaktadır. Tarım ve hayvancılık yapılmaktadır. Bunların yanı sıra büyükşehirlerden gelenlerin her türlü gıdaya ulaşabilmesi için kadın kooperatifi kurulmuş olup sosyal medyadan da ulaşılabilen kadın kooperatifi, birçok doğal gıdanın üretimini geleneksel yöntemlerle gerçekleştirmektedir. Ayrıca 2 adet tavuk ve yumurta üretim tesisi bulunduğu gibi Kemallı köyü, tatilcilerin Bozcaada dönüşü Ezine peyniri, taş baskı zeytinyağı ve yöresel ürünler için vazgeçilmez durağı haline gelmiştir.

Güneye yerleşme fikri her ne kadar pandeminin etkisiyle son yıllarda cazip ve insanlara mutluluk veren bir kaçış planı olarak görülse de, asıl konu; uzun yıllardır köylerden kopuk yaşayan büyük şehirlilerin; organik sebze, meyve, et, süt, balık ve su ihtiyaçlarının karşılamasında ve bunun devamlılığının sağlamasında gizli.

Küresel ısınma ve muhtemel kıtlığa karşı dünyada ve ülkemizde her geçen gün yeni çözüm önerileri getirilmeye devam ediliyor olsa da artık süremizin azaldığı düşünüldüğünde somut çözümlerin ortaya konulması oldukça elzem hale gelmiştir.