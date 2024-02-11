Tarih ve doğanın buluşma noktası: Manisa

Yayınlanma: 11.02.2024 - 16:17

Güncelleme: 11.02.2024 - 16:17

Manisa, tarihi zenginlikleriyle adeta bir açık hava müzesini andırıyor. Ege'nin gözde şehirlerinden biri olan bu şehir, zengin kültürel mirasıyla her ziyaretçisini büyülüyor. Mitolojik hikayelerle süslenmiş dağları, yeşilliklerle bezeli vadileri ve tarihi dokusuyla Manisa, her biri keşfedilmeyi bekleyen birçok güzellik barındırıyor. Ayrıca, yöresel lezzetleriyle de ünlü olan şehir, gastronomi tutkunlarını da kendine çekiyor. Şimdi, sizleri bu büyülü şehre doğru bir geziye çıkarmaya hazırlanın!

MANİSA'DA GEZİLECEK YERLER

Spil Dağı: Gediz havzası üzerinde, Bozdağlar’ın Kuzeybatı ucunda ayrı bir kütle oluşturarak doğu-batı doğrultusunda uzanan Spil Dağı (Manisa Dağı), 1513 metre yüksekliği bulan kalker bir kütledir. Jeolojik ve Jeomorfolojik yapıdaki kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar, mağaralar, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ortamı ile mitolojik öykülere konu olan taşınmaz kültür varlıklarını bağrında taşımaktadır. Bu özellikleri göz önünde alınarak “Milli Park” ilan edilmiştir.

Gediz havzası üzerinde, Bozdağlar’ın Kuzeybatı ucunda ayrı bir kütle oluşturarak doğu-batı doğrultusunda uzanan Spil Dağı (Manisa Dağı), 1513 metre yüksekliği bulan kalker bir kütledir. Jeolojik ve Jeomorfolojik yapıdaki kalker kayalar, kanyon vadiler, dolin gölleri, lapyalar, mağaralar, zengin bitki örtüsü, yaban hayatı ortamı ile mitolojik öykülere konu olan taşınmaz kültür varlıklarını bağrında taşımaktadır. Bu özellikleri göz önünde alınarak “Milli Park” ilan edilmiştir. Aigai Antik Kenti : Aigai adı eski Yunancada keçi anlamına gelen “????” kelimesinden türetilmiştir. Aigai Antik Kenti, Manisa’nın Yunus Emre ilçesinin Yunt Dağı Köseler Mahallesi yakınında bulunmaktadır. Aigai, alışılmış Hellen yerleşimlerinden farklı olarak, Ege Denizi’ne nispeten uzak, dağlık bir coğrafyada, antik ismi Aspordenos olan Yunt Dağı’nda kuruludur. Aigai halkı kıyıya uzak, verimsiz, dağlık bu coğrafyada görkemli bir Hellen kenti kurmuş ve bu kenti 1000 yıl boyunca ayakta tutmuşlardır.

: Aigai adı eski Yunancada keçi anlamına gelen “????” kelimesinden türetilmiştir. Aigai Antik Kenti, Manisa’nın Yunus Emre ilçesinin Yunt Dağı Köseler Mahallesi yakınında bulunmaktadır. Aigai, alışılmış Hellen yerleşimlerinden farklı olarak, Ege Denizi’ne nispeten uzak, dağlık bir coğrafyada, antik ismi Aspordenos olan Yunt Dağı’nda kuruludur. Aigai halkı kıyıya uzak, verimsiz, dağlık bu coğrafyada görkemli bir Hellen kenti kurmuş ve bu kenti 1000 yıl boyunca ayakta tutmuşlardır. Sardes: Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes Antik Kenti’nin kalıntıları Salihli İlçesi, Sart beldesindedir. Sart ve yöresinin 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olduğu, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu kazı çalışmalarından anlaşılmaktadır. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes Kenti, tarım, hayvancılık, ticaret ve Paktolos (Sart) Çayı’nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştu.

Lidya Devleti’nin başkenti olan Sardes Antik Kenti’nin kalıntıları Salihli İlçesi, Sart beldesindedir. Sart ve yöresinin 5000 yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olduğu, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemli bir yerleşim merkezi olduğu kazı çalışmalarından anlaşılmaktadır. Tarihte devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya döneminin Sardes Kenti, tarım, hayvancılık, ticaret ve Paktolos (Sart) Çayı’nda yapılan altın madenciliği sayesinde zengin bir kent olmuştu. İlk İnsan Ayak İzleri: Gediz Irmağı kıyısında Manisa’nın Salihli İlçesi'ne bağlı Sindel Köyü sınırları içinde 1969 yılında MTA tarafından eşine ender rastlanan “İlk İnsan Ayak İzleri” gün ışığına çıkarılmıştır. Ayak İzleri, Kula merkezli bir yanardağın çıkardığı tüflerin içinde yer almaktadır. Bırakılan izlerin üstü 5-100 metre yüksekliğinde bazalt curuf ile kaplıdır. İlk insan ayak izleri, termoluminesans (ısı yoluyla uyarılmış ışıma) yöntemiyle tarihlendirilerek (5 bin yıl hata payı ile) 26 bin yıl öncesine ait olduğu saptanmıştır. Bu izlerden 50 tanesi halen MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Bir örneği de Manisa Müzesi’nde bulunmaktadır. Gediz kıyısındaki antropolojik buluntu bilim insanlarının ilgisini çekmiştir.

Gediz Irmağı kıyısında Manisa’nın Salihli İlçesi'ne bağlı Sindel Köyü sınırları içinde 1969 yılında MTA tarafından eşine ender rastlanan “İlk İnsan Ayak İzleri” gün ışığına çıkarılmıştır. Ayak İzleri, Kula merkezli bir yanardağın çıkardığı tüflerin içinde yer almaktadır. Bırakılan izlerin üstü 5-100 metre yüksekliğinde bazalt curuf ile kaplıdır. İlk insan ayak izleri, termoluminesans (ısı yoluyla uyarılmış ışıma) yöntemiyle tarihlendirilerek (5 bin yıl hata payı ile) 26 bin yıl öncesine ait olduğu saptanmıştır. Bu izlerden 50 tanesi halen MTA Tabiat Tarihi Müzesi’nde sergilenmektedir. Bir örneği de Manisa Müzesi’nde bulunmaktadır. Gediz kıyısındaki antropolojik buluntu bilim insanlarının ilgisini çekmiştir. Kula Volkanları: Manisa Kula ilçesinde bulunan Kula Volkanları ve çevresi, volkanik özellikli jeolojik yapıya sahiptir. Kula yöresinde volkanik etkinlikler dördüncü zamanın başlarına kadar sürmüş ve genç volkanlar oluşmuştur. Sönmüş küçük volkanların bulunduğu bu alanda, çeşitli dönemlerde püskürmeler olmuş ve lav akıntıları çevreye yayılmıştır. Bu özelliğinden dolayı tarihte Kula ve çevresine Yanık Ülke (Katakekaumene) denilmiştir.

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