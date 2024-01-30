Zamanın ötesinde bir yolculuk: Safranbolu

Yayınlanma: 30.01.2024 - 14:38

Güncelleme: 30.01.2024 - 14:38

Türkiye'nin Karabük iline bağlı bir ilçe olan Safranbolu, adını dünyaca ünlü safran çiçeğinden alıyor. Osmanlı döneminden kalma iyi korunmuş yapılara ev sahipliği yapan bu kasaba, geçmişin izlerini günümüze taşıyor. Daracık sokakları, cumbalı evleri ve geleneksel el sanatları atölyeleri ile Safranbolu, ziyaretçilerine adeta bir zaman yolculuğu sunuyor. Bu eşsiz yer, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayarak tarihi ve kültürel bir keşif fırsatı sunuyor.

SAFRANBOLU GEZİLECEK YERLER

Safranbolu Evleri: Osmanlı döneminden kalan ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu tarihi evler, şehrin simgesi. Eşsiz mimarileri ve renkli tarihleri ile ziyaretçileri büyülüyor.

Cinci Hanı ve Cinci Hamamı: 17. yüzyılda inşa edilmiş olan bu yapılar, Osmanlı döneminin ticaret ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Han, şimdilerde otel olarak hizmet veriyor.

Safranbolu Çarşısı: Geleneksel el sanatları, yöresel ürünler ve canlı bir tarih hissi için mutlaka gezilmesi gereken bir yer. Safranbolu'nun tarihi dokusu burada kendini gösteriyor.

Hıdırlık Tepesi: Şehrin panoramik manzarasını görmek için ideal bir nokta. Özellikle gün batımında muhteşem bir görünüm sunuyor.

Kaymakamlar Müzesi: Bir Safranbolu evinin restorasyonu sonucu oluşturulan bu müze, geleneksel Türk evi yaşam tarzını yansıtıyor.

SAFRANBOLU'DA YENECEK YEMEKLER

Safranbolu Lokumu: Meşhur Safranbolu lokumu, çeşit çeşit aromaları ve taze lezzetiyle mutlaka denemelisiniz.

Safranlı Yemekler: Şehrin adını aldığı safran baharatı, birçok yemekte kullanılıyor. Safranlı pilav ve safranlı tatlılar, bu lezzetleri tatmanın en güzel yollarından.

Tava Ciğeri: Bölgenin geleneksel yemeklerinden biri olan tava ciğeri, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor.

Bükme: Yöresel bir gözleme çeşidi olan bükme, özellikle kahvaltılarda veya atıştırmalık olarak tercih ediliyor.

Çeşitli Reçeller ve Marmelatlar: Ev yapımı reçel ve marmelat çeşitleri, Safranbolu'nun doğal lezzetlerinden.