10 dakikada hazır: Bisküvi pastası tarifi

Mutfağınızda ne zaman nostaljik ama lezzetli bir tatlı arayışına girseniz, bisküvili pasta hep oradadır. Sütle yumuşatılan petibör bisküvilerin arasında saklanan enfes puding kıvamında kremasıyla hem çocukların hem büyüklerin gözdesi. Üstelik fırına girmeden hazırlandığı için sıcak yaz günlerinde bile gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. İşte, adım adım kolay bisküvili pasta tarifi…

BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ

Malzemeler:

1 paket petibör bisküvi (yaklaşık 400 gr)

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

2 yemek kaşığı kakao

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata ya da ceviz (isteğe bağlı)

Yapılışı: