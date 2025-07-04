10 dakikada hazır: Bisküvi pastası tarifi

Mutfağınızda ne zaman nostaljik ama lezzetli bir tatlı arayışına girseniz, bisküvili pasta hep oradadır. Sütle yumuşatılan petibör bisküvilerin arasında saklanan enfes puding kıvamında kremasıyla hem çocukların hem büyüklerin gözdesi. Üstelik fırına girmeden hazırlandığı için sıcak yaz günlerinde bile gönül rahatlığıyla tercih edilebilir. İşte, adım adım kolay bisküvili pasta tarifi…
BİSKÜVİ PASTASI TARİFİ
Malzemeler:
- 1 paket petibör bisküvi (yaklaşık 400 gr)
- 1 litre süt
- 1 su bardağı toz şeker
- 3 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yumurta sarısı
- 1 paket vanilin
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
- Hindistan cevizi, rendelenmiş çikolata ya da ceviz (isteğe bağlı)
Yapılışı:
- Kremayı Hazırlayın: Bir tencereye süt, şeker, un, nişasta, kakao ve yumurta sarısını alın. Karıştırarak orta ateşte kaynayıncaya kadar pişirin. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıp tereyağı ve vanilini ekleyin, karıştırın ve ılınması için kenara alın.
- Pastayı Kat Kat Oluşturun: Dikdörtgen bir borcamın tabanına petibör bisküvileri tek sıra hâlinde dizin. Üzerine hazırladığınız kakaolu kremadan bir kat döküp düzleyin. Bu işlemi 3-4 kat olacak şekilde tekrarlayın. En üst katman kremayla bitmeli.
- Soğutun ve Süsleyin: Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini streç filmle kapatın ve buzdolabında en az 3-4 saat (tercihen bir gece) bekletin. Servis etmeden önce üzerine hindistan cevizi, ceviz içi veya rendelenmiş bitter çikolata serpin.