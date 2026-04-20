10 dakikada hazır şık atıştırmalık: Deviled eggs tarifi

Özellikle davet sofralarında sıkça tercih edilen deviled eggs, haşlanmış yumurtanın farklı bir sunumla lezzete dönüştüğü tariflerden biri. Kremamsı iç harcı ve baharat dengesiyle hem şık hem de lezzetli bir alternatif sunuyor.

DEVİLED EGGS NEDİR?

Deviled eggs, Batı mutfağında oldukça popüler olan bir meze türüdür. Haşlanmış yumurtanın sarısının çıkarılıp farklı malzemelerle karıştırıldıktan sonra tekrar doldurulmasıyla hazırlanır.

MALZEMELER

6 adet yumurta

2 yemek kaşığı mayonez

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı sirke veya limon suyu

Tuz

Karabiber

Üzeri için: toz kırmızı biber, maydanoz veya dereotu

YAPILIŞI

Yumurtaları kaynar suda yaklaşık 10-12 dakika haşlayın.

Haşlanan yumurtaları soğuk suya alıp kabuklarını soyun.

Yumurtaları ortadan ikiye kesin ve sarılarını dikkatlice çıkarın.

Yumurta sarılarını bir kaseye alıp çatal yardımıyla ezin.

Üzerine mayonez, hardal, sirke, tuz ve karabiber ekleyip pürüzsüz kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımı tekrar yumurta beyazlarının içine doldurun.

Üzerini toz kırmızı biber ve yeşilliklerle süsleyerek servis edin.