10 dakikada hazır tencerede sufle tarifi
Fırınsız, zahmetsiz ve sadece 10 dakikada hazır! Akışkan çikolatalı tencerede sufle tarifiyle tatlı krizlerinize hızlı ve nefis bir çözüm.
Fırın yok diye sufle yapamayacağınızı sanıyorsanız, bu tarif fikrinizi değiştirecek! Yalnızca 10 dakikada, tencerede pişirilen bu pratik sufle, akışkan çikolatası ve yumuşacık dokusuyla tatlı krizlerinin en hızlı çözümü olacak. Üstelik fırın kullanmadan yapıldığı için her mutfağa uygun!
MALZEMELER (2 KİŞİLİK)
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı toz şeker
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı kakao
- 1 yemek kaşığı tereyağı (eritilmiş)
- 2 yemek kaşığı süt
- 2 parça bitter çikolata
- Yarım çay kaşığı kabartma tozu (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞ
Yumurtayı ve şekeri çırpın.
Üzerine süt, eritilmiş tereyağı, kakao, un ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın.
Karışımı ısıya dayanıklı iki küçük sufle kabına paylaştırın.
Her birinin ortasına birer parça bitter çikolata batırın.
Geniş bir tencerenin içine su koyun (kabın yarısına kadar gelecek şekilde).
Sufle kaplarını tencereye yerleştirin, kapağını kapatın.
Kısık ateşte yaklaşık 8-10 dakika pişirin.
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