10 dakikada hazır: Yoğurtlu kabak mezesi

Kızartmasız, un kullanmadan ve en doğal haliyle hazırlanan yoğurtlu kabak mezesi, hem formuna dikkat edenlerin hem de lezzet arayanların tercihi olmaya başladı. Özellikle sıcak yaz günlerinde ferahlatıcı etkisiyle öne çıkan bu tarif, hem ana yemeklerin yanında hem de atıştırmalık olarak tüketilebiliyor. Sadece 4 malzeme ile hazırlanıyor olması da cabası.

YOĞURTLU KABAK MEZESİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet orta boy kabak

1 su bardağı süzme yoğurt

1 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz (isteğe göre)

Üzeri için nane veya kırmızı biber (isteğe bağlı)

Yapılış