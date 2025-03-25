10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi tarifi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:12

Güncelleme: 25.03.2025 - 20:12

Bu üç malzemeli un kurabiyesi, zamandan tasarruf ederek tatlı krizlerinizi gidermek için harika bir alternatif! Çay ya da kahveyle birlikte keyifle tüketebilirsiniz.

Malzemeler

125 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)

1 çay bardağı pudra şekeri

2 su bardağı un

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın.

Üzerine pudra şekerini ekleyin ve iyice karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar, çok fazla kızarmadan pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Kurabiyelerinizin ağızda dağılması için tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin.

Hamuru fazla yoğurmadan şekil vermek, kurabiyenin kıvamını korumasına yardımcı olur.

Fırında fazla kızartmamaya özen gösterin; hafif beyaz kalmaları idealdir.