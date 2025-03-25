10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi tarifi

Evde hızlıca tatlı bir şeyler hazırlamak isteyenler için mükemmel bir tarifle karşınızdayız! Sadece üç malzeme ile yapabileceğiniz bu un kurabiyesi, pratikliği ve nefis lezzetiyle çay saatlerinin vazgeçilmezi olacak. İşte, fırından çıkar çıkmaz ağızda dağılan enfes un kurabiyesinin tarifi!

10 dakikada üç malzemeli un kurabiyesi tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 20:12

Bu üç malzemeli un kurabiyesi, zamandan tasarruf ederek tatlı krizlerinizi gidermek için harika bir alternatif! Çay ya da kahveyle birlikte keyifle tüketebilirsiniz.

Malzemeler

  • 125 gram tereyağı (oda sıcaklığında yumuşamış)
  • 1 çay bardağı pudra şekeri
  • 2 su bardağı un

YAPILIŞI

Oda sıcaklığındaki tereyağını bir karıştırma kabına alın.

Üzerine pudra şekerini ekleyin ve iyice karıştırın.

Unu azar azar ekleyerek yoğurmaya başlayın. Ele yapışmayan, yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam edin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 10-12 dakika kadar, çok fazla kızarmadan pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra soğumaya bırakın ve üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Kurabiyelerinizin ağızda dağılması için tereyağının oda sıcaklığında yumuşamış olmasına dikkat edin.

Hamuru fazla yoğurmadan şekil vermek, kurabiyenin kıvamını korumasına yardımcı olur.

Fırında fazla kızartmamaya özen gösterin; hafif beyaz kalmaları idealdir.


Etiketler: #un kurabiyesi

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