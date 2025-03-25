İftar sofrasına hızlı ve lezzetli bir dokunuş: Fırında beşamel soslu tavuk tarifi

Yayınlanma: 25.03.2025 - 14:52

Güncelleme: 25.03.2025 - 14:52

Fırında beşamel soslu tavuk, yumuşacık tavuk eti ve lezzetli beşamel sosun bir araya geldiği, fırında pişerek enfes bir kıvam alan şahane bir yemektir. Özellikle pratik ve doyurucu bir akşam yemeği arayanlar için harika bir alternatiftir. Peki, iftar sofrasına hızlı ve lezzetli bir dokunuş olan bu yemek nasıl yapılır? İşte, enfes fırında beşamel soslu tavuk tarifi...

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUK TARİFİ

Malzemeler

500 gram tavuk göğsü veya but (kuşbaşı doğranmış)

1 adet soğan (doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet yeşil biber (isteğe bağlı)

1 adet kırmızı biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Yarım çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

FIRINDA BEŞAMEL SOSLU TAVUK YAPILIŞI

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın ve doğranmış soğanları ekleyerek pembeleşene kadar kavurun.

Ardından tavukları ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Tavuklar yumuşayınca doğranmış biberleri ve baharatları ekleyin, birkaç dakika daha soteleyin.

Ocaktan alıp bir fırın kabına aktarın.

Küçük bir tencerede tereyağını eritin ve unu ekleyerek kokusu çıkana kadar kavurun.

Üzerine sütü azar azar ekleyerek sürekli karıştırın.

Kıvam aldıktan sonra tuz ve karabiber ekleyerek ocaktan alın.

Hazırladığınız beşamel sosu tavukların üzerine dökün ve kaşıkla güzelce yayın.

Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında peynirler eriyip kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan yemeği birkaç dakika dinlendirdikten sonra sıcak olarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!