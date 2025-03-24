Bayat pideyle lezzet şöleni: Pratik pide böreği tarifi

Bayat pideleri değerlendirmek hiç bu kadar lezzetli olmamıştı! Pratik pide böreği tarifiyle israfı önleyin, sofranıza nefis bir lezzet ekleyin.

Bayat pideyle lezzet şöleni: Pratik pide böreği tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 16:26

Bayatlayan pideleri değerlendirmek için harika bir tarifle karşınızdayız! Hem israfı önleyen hem de lezzetiyle sofralarınızı şenlendiren pratik pide böreği, kahvaltılardan akşam yemeklerine kadar her öğüne uyum sağlayan nefis bir alternatif. İşte kolayca hazırlayabileceğiniz tarif:

MALZEMELER

  • 1 adet bayat pide
  • 2 adet yumurta
  • 1 su bardağı süt
  • Yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 1 çay bardağı beyaz peynir (isteğe bağlı)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber
  • 1 yemek kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Bayat pideyi küp küp doğrayın ve bir karıştırma kabına alın.

Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın, sütü ekleyip karıştırın.

Karışıma rendelenmiş kaşar peyniri, beyaz peynir ve baharatları ekleyin.

Doğradığınız pideleri bu karışıma ekleyip iyice harmanlayın.

Tavayı tereyağı ile yağlayın ve hazırladığınız harcı tavaya dökün.

Orta ateşte, kapağı kapalı şekilde altı kızarana kadar pişirin.

Düz bir tabak yardımıyla ters çevirip diğer tarafını da pişirin.

Sıcak servis edin ve afiyetle tüketin!


Etiketler: #bayat #pide #Börek

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