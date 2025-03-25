İftar sonrası çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çatlak kurabiye tarifi
Dakikalar içinde hazırlanabilen çatlak kurabiye, hem görüntüsüyle hem de lezzetiyle favoriniz olacak. Peki, iftar sonrası çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes çatlak kurabiye tarifi...
Hem pratik hem de görüntüsüyle iştah kabartan bu kurabiyeler, yoğun kakao aroması ve pudra şekeriyle kaplı çatlamış dokusuyla göz dolduruyor. Üstelik yapımı da oldukça kolay. Peki, iftar sonrası çayın yanına 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes çatlak kurabiye tarifi...
ÇATLAK KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 çay bardağı sıvı yağ
3 yemek kaşığı kakao
1 çay kaşığı vanilin
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1,5 su bardağı un
Üzeri için:
Pudra şekeri
ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI
Yumurtalar ve toz şekeri derin bir kaba alıp iyice çırpın.
Sıvı yağı ekleyip karıştırın, ardından kakao, vanilin ve kabartma tozunu ilave edin.
Unu azar azar ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.
Hamuru 30 dakika kadar buzdolabında dinlendirin.
Dinlenen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve bolca pudra şekerine bulayın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-12 dakika kadar pişirin.
Ilındıktan sonra servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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