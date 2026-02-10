15 dakikada hazır: Yufkadan pratik pizza tarifi

Pizza keyfinden vazgeçemeyen ancak hamurla uğraşmak istemeyenler için yufkadan pizza, pratikliğiyle öne çıkıyor. İncecik yufka tabanı sayesinde hem hafif hem de çıtır bir sonuç veren bu tarif, evde bulunan malzemelerle kolayca hazırlanabiliyor. Üstelik malzemeleri damak zevkine göre çeşitlendirmek de mümkün.

MALZEMELER

2 adet hazır yufka

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

3–4 yemek kaşığı domates sosu veya ketçap

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Sucuk, sosis veya salam (isteğe bağlı)

Yeşil biber, mantar, mısır (isteğe bağlı)

Tuz, kekik, pul biber

YAPILIŞ

Yufkalardan birini fırın tepsisine serin.

Süt, sıvı yağ ve yumurtayı bir kapta çırpın. Hazırladığınız karışımın yarısını yufkanın üzerine gezdirin.

İkinci yufkayı üzerine kapatın ve kalan sosu da eşit şekilde sürün.

Domates sosunu yufkanın üzerine yayın.

Rendelenmiş kaşar peyniri ve tercih ettiğiniz pizza malzemelerini ekleyin.

Tuz ve baharatlarla tatlandırın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika, peynirler eriyip üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra dilimleyerek sıcak servis edin.