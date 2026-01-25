15 dakikada hazırlayabileceğiniz damak çatlatan lezzet: Fındıklı portakallı çatlak kurabiye tarifi

Çatlak kurabiyeler, hem görüntüsüyle hem de yumuşacık iç dokusuyla son yılların en sevilen kurabiye tarifleri arasında yer alıyor. Portakal kabuğu rendesiyle ferahlayan, fındıkla zenginleşen bu özel tarif; klasik kurabiyelerden sıkılanlar için harika bir alternatif sunuyor. Peki, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu damak çatlatan lezzet nasıl yapılır? İşte, fındıklı portakallı çatlak kurabiye tarifi...

FINDIKLI PORTAKALLI ÇATLAK KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

½ su bardağı sıvı yağ

1 adet portakal kabuğu rendesi

2 yemek kaşığı portakal suyu

1 su bardağı ince çekilmiş fındık

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2–2,5 su bardağı un

Üzeri için:

Pudra şekeri

FINDIKLI PORTAKALLI ÇATLAK KURABİYE YAPILIŞI

Yumurta ve toz şekeri bir kapta iyice çırpın.

Sıvı yağ, portakal kabuğu rendesi ve portakal suyunu ekleyip karıştırın.

Çekilmiş fındık, kabartma tozu, vanilin ve unu kontrollü şekilde ekleyerek ele hafif yapışan yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru streç filmle sarıp buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, yuvarlayın ve bolca pudra şekerine bulayın.

Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili tepsiye aralıklı dizin.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 12–15 dakika pişirin.

Piştikçe üzerlerinin çatladığını göreceksiniz.

Fındıklı portakallı çatlak kurabiyeleri çay, kahve veya sıcak çikolata eşliğinde servis edebilirsiniz.

Hava almayan bir kapta saklandığında birkaç gün tazeliğini korur.

Afiyet olsun!