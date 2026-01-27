15 dakikada restoran lezzeti: Karidesli makarna tarifi

Karidesli makarna, deniz ürünlerini sevenler için hem şık hem de lezzetli bir alternatiftir. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, özellikle özel akşam yemeklerinde ve hafif ama doyurucu bir öğün arayanlar için ideal bir seçenektir. Doğru pişirilen karides ve dengeli sosla hazırlanan makarna, restoran lezzetini evde yakalamanızı sağlar.

KARİDESLİ MAKARNA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Makarna (spagetti, linguine veya penne)

Ayıklanmış karides

Zeytinyağı

Sarımsak

Krema veya domates sosu (tercihe göre)

Tuz, karabiber

Pul biber veya kekik

Maydanoz

Limon suyu (isteğe bağlı)

KARİDESLİ MAKARNA NASIL YAPILIR?

Öncelikle makarna, tuzlu kaynar suda paket üzerindeki süreye göre haşlanır ve süzülür. Tavada zeytinyağı ısıtılır, ince doğranmış sarımsaklar hafifçe kavrulur. Karidesler eklenir ve yüksek ateşte kısa sürede pişirilir. Karideslerin fazla pişirilmemesi, sertleşmemesi için önemlidir.

Ardından krema veya domates sosu tavaya eklenir, baharatlarla tatlandırılır. Haşlanan makarna sosun içine alınır ve tüm malzemeler birlikte birkaç dakika harmanlanır. Ocaktan almadan önce isteğe bağlı olarak limon suyu eklenir.