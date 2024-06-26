15 dakikada sofranızda olacak tavuklu bulgur pilavı tarifi... Akşam yemeğinde ne pişirsem derdine son!

Yayınlanma: 26.06.2024 - 15:50

Güncelleme: 26.06.2024 - 15:50

Yoğun iş temposunda, hızlı ve doyurucu bir yemek arayanlar için ideal bir tarif! Sadece 15 dakikada hazırlanabilecek tavuklu bulgur pilavı, hem lezzeti hem de pratikliğiyle mutfaklarınıza konuk oluyor. Protein dolu tavuk ve besleyici bulgurun bir araya geldiği bu enfes tarif, çalışanlar için mükemmel bir seçenek. İşte, günün yorgunluğunu atarken keyifle tüketebileceğiniz hızlı ve lezzetli tavuklu bulgur pilavı tarifi...

MALZEMELER

1 su bardağı bulgur

1,5 su bardağı sıcak su veya tavuk suyu

200 gram tavuk göğsü

1 adet küçük soğan, ince doğranmış

1 adet yeşil biber, ince doğranmış

1 adet domates, rendelenmiş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı biber

1 çay kaşığı kuru nane (isteğe bağlı)

1 diş sarımsak, ince doğranmış

YAPILIŞI

Bütün malzemeleri hazırlayın ve elinizin altında bulundurun.

Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın. Küp doğranmış tavuk göğsünü ekleyin ve yüksek ateşte tavuklar beyazlaşıp hafifçe kızarana kadar yaklaşık 5 dakika boyunca pişirin.

Doğranmış soğanı, yeşil biberi ve sarımsağı tavuğa ekleyin. Soğanlar yumuşayana kadar yaklaşık 2-3 dakika daha soteleyin.

Rendelenmiş domatesi, tuzu, karabiberi, kırmızı biberi ve kuru naneyi (kullanıyorsanız) ekleyin. Karıştırın ve 1 dakika daha pişirin.

Bulguru ekleyin ve karıştırarak 1-2 dakika kavurun.

Sıcak suyu veya tavuk suyunu ekleyin, karıştırın ve kaynamaya bırakın. Kaynadıktan sonra ateşi kısın, kapağını kapatın ve kısık ateşte bulgurlar suyunu çekene kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Pilav piştikten sonra ocağı kapatın ve tavanın kapağını kapalı tutarak 5 dakika dinlendirin. Dinlendikten sonra karıştırın ve servis edin.