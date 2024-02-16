Akşam yemeğine yakışacak pratik bir tarif: Kremalı mantar tarifi!
Mantarın doyurucu lezzeti, kremanın yumuşak dokusuyla buluşuyor ve ortaya adeta bir lezzet şöleni çıkıyor. Hem hazırlaması kolay, hem de malzemeleriyle herkesi mest edecek bu tarif, akşam yemeklerinizi unutulmaz kılacak...
Akşam sofralarınıza şıklık ve lezzet katmaya hazır mısınız? Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, hem pratik hem de muhteşem bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? İşte karşınızda, damakları şenlendirecek, kremalı mantar tarifi...
MALZEMELER
250 gram mantar
Göz Atın
2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ
2 diş sarımsak
1/2 su bardağı krema
Tuz ve karabiber
Maydanoz veya taze kekik
YAPILIŞI
Tereyağ bir tavada ısıtılır.
Mantarlar eklenir ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.
Rendelenmiş veya doğranmış sarımsak eklenir ve sarımsak kokusu çıkana kadar karıştırarak kavrulur.
Krema eklenir ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirilir.
Tuz ve karabiberi damak zevkine göre ayarlanır.
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