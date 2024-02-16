Akşam yemeğine yakışacak pratik bir tarif: Kremalı mantar tarifi!

Yayınlanma: 16.02.2024 - 17:47

Güncelleme: 16.02.2024 - 17:47

Akşam sofralarınıza şıklık ve lezzet katmaya hazır mısınız? Evde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz, hem pratik hem de muhteşem bir lezzetle tanışmaya ne dersiniz? İşte karşınızda, damakları şenlendirecek, kremalı mantar tarifi...

MALZEMELER

250 gram mantar

2 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

2 diş sarımsak

1/2 su bardağı krema

Tuz ve karabiber

Maydanoz veya taze kekik

YAPILIŞI

Tereyağ bir tavada ısıtılır.

Mantarlar eklenir ve orta ateşte suyunu salıp çekene kadar kavrulur.

Rendelenmiş veya doğranmış sarımsak eklenir ve sarımsak kokusu çıkana kadar karıştırarak kavrulur.

Krema eklenir ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirilir.

Tuz ve karabiberi damak zevkine göre ayarlanır.