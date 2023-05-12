2023’ün en favori kahvaltı trendleri! Türk mutfağının önde gelen şeflerinden en trend kahvaltı tarifleri…

Yayınlanma: 12.05.2023 - 08:53

Güncelleme: 12.05.2023 - 08:53

Türk mutfak kültürüne değer katan ürün ve tarifleri korumayı amaç edinen Metro Türkiye, Türk yemek kültürünün vazgeçilmezi kahvaltı sofraları için de yerel ve yöresel lezzetlerden modern tatlara kadar çeşit çeşit ürünü raflarında sunuyor.

650’DEN FAZLA KAHVALTILIK ÜRÜN ÇEŞİDİ!

Metro Türkiye, raflarına getirdiği 650’den fazla kahvaltılık ürün çeşidi ile kahvaltılarda aradığınız tüm lezzetleri sizlere sunuyor. Metro Türkiye; Ezine Peyniri, Kars Gravyeri, Van Otlu Peyniri ve Bergama Tulum gibi yerel peynirlerden mozzarella ve hellim peynirlerine, dilimli ve blok jambon, pastırma, füme etten kuru et, roastbeef, karabiberli İtalyan salam, somon fümeye, Coğrafi İşaretli Gemlik zeytininden Hatay’ın halhalı yeşil zeytinine, etli sele zeytinlerinden kırma ve çizik çeşitlerine, kahvaltı salatalarına sağlık ve lezzet katan organik ve Coğrafi İşaretli zeytinyağı çeşitlerinden kuru domates ezmesine kadar her çeşit lezzeti sofralarla buluşturuyor. Kahvaltının keyfi hamur işi olmadan çıkmaz diyenler için de çözüm, sayısız alternatifle donuk ürünler reyonunda. Su böreği, gül böreği, poğaça, hatta kruvasan, waffle ve danish… Kolayca ısıtarak tam kıvamında ve fırından yeni çıkmış gibi çeşitlerle kahvaltı sofralarınız ayrı bir lezzet kazanacak.

ÜNLÜ ŞEFLERDEN EN TREND KAHVALTI TARİFLERİ

Galataport Liman Restoran’da verdiği davette yeni kahvaltılık ürün kataloğunu ve 650 çeşide sahip kahvaltılık ürünlerini tanıtan Metro Türkiye; şeflerle iş birliği yaparak hazırlanan en trend tarifleri de deneyime sundu. Türkiye’nin önde gelen şefleri 2023 kahvaltı trendleri doğrultusunda Metro Chef ürünleri ile leziz tarifler hazırladı. Şef Dilek Yetkiner’in Zeytin Salatası tarifi, Şef Belkıs Boyacıgiller’in Hazelnut Vanilla Granola tarifi, Şef Nur Anaç’ın Tuzlu Cheesecake ve Smoothie tarifi, Şef Yaren Çarpar’ın Tuzlu Mantarlı Porridge tarifi, Şef Müge Ergül’ün Limonlu, Labne Soslu, Kuru Etli Göz Yumurta tarifi, Şef Beril Oymak’tan ise Vegan Sucuklu Tofu Menemen ve Vegan Pankek tarifleri masada yer aldı.

2023 KAHVALTI TRENDLERİ!

Ülkemizde Türk mutfağının ve gastronominin gelişmesi için her gün çalışmaya devam eden Metro Türkiye, 2023 yılının kahvaltı trendleri ile profesyonel mutfak şeflerine ve ben kendimi evimin şefiyim diyenlere yol gösteriyor.

ZENGİN PROTEİNLİ SÜRMELİKLER

Antioksidan bakımından zengin sürülebilir çikolatalar, badem, yerfıstığı ve keçiboynuzu başta olmak üzere restoranların kendi yaptıkları sürmelikler de tüm dünyada yükselişte.

BİTKİ BAZLI ALTERNATİFLER



Vegan yaşam tarzını benimseyenler için de her türlü bitki bazlı alternatif, Metro Türkiye’de. Badem ve yulaf sütü gibi bitki bazlı seçenekler, son zamanların en trend kahvaltılıkları arasına girmeye başladı. Ayrıca tüketiciler artık kahvaltı ürünlerinde soya, bezelye ve nohut gibi bitki bazlı protein kaynakları da arıyor. Bu ürünleri bulmak ise vegan yaşam tarzını benimseyenler için 400’e yakın ürün çeşidi sunan Metro Türkiye sayesinde çok kolay. Metro Chef Veggie bademli ve fındıklı içecekler, tofu, vegan tereyağı, Rioba Şekersiz Glutensiz Vegan kek, kuru meyveler gibi ürün çeşitleri ile siz de kahvaltılarınıza lezzet katabilirsiniz.

KAHVALTI YEŞİLLİKLERİ

Güne kahvaltı salatası ile başlamak Avrupa için yeni olsa da ülkemizde özellikle kuzu kulağından yabani sarmaşığa birçok sebze ve yeşilliğin olduğu Ege’de armola peyniri ve sızma zeytinyağlı kahvaltı salataları gelenekseldir.

MÜSLİ, GRANOLA VE GEVREKLER

Güne başlarken acelesi olanlar için bir kase müsliden daha iyisi yoktur. Dengeli miktarda besin içeren yulaf ezmesi, buğday gevreği, kuru meyve ve tohumlarla dolu müsliler güne kattığı zindelikle popülerliğini koruyor. Aro marka Mısır Gevreği, Çikolatalı toplar, Meyve Aromalı Halkalar, Çikolatalı Tahıl Gevreği, Kakaolu Granola, Yulaf Ezmesi, Ballı Buğday ve Meyveli Müsli çeşitleri ise güne sağlıklı bir başlangıç yapmak için size en özel lezzetleri sunuyor.

KAHVALTI KASELERİ

Bireysel tercihe göre çeşitlenebildiği ve farklı doku ve tatlar sundukları için tek tabaklık kahvaltı kaseleri 2023’te popülerlik kazanıyor. Örnekler arasında yumurta bazlı kaseler, tahıl kaseleri ve kuru meyveli kaseler bulunuyor. Dilediğiniz kaseyi yaratmak için yapmanız gereken tek şey Metro Türkiye’yi ziyaret etmek.

MEYVELİ İÇECEKLER

Hızla yükselişte olan meyveli içecekler tercihe göre meyve, sebze, fındık ezmesi, fıstık ezmesi, süt, yoğurt veya su ile yapılıyor. Uzun süre tok tutan ve son derece sağlıklı olan bu içecekler kahvaltıların yeni gözdesi. Metro Chef Yoğurt’tan Metro Chef dondurulmuş meyvelere aradığınız her çeşit ürünü Metro Türkiye’de kolayca bulabilir ve dilediğiniz lezzette meyveli içecekler hazırlayabilirsiniz.

SICAK TAHILLAR

Sıcak tahıllar 2023’te büyük bir trend haline geliyor. Yulaf gibi yemeye hazır sıcak tahıllar gençler arasında çok popüler.

KAHVALTININ ‘TATLI’ SONU

Kahvaltı sofralarında kapanışı tatlı ile yapmak adettendir. Özellikle bal sevenlerdenseniz %100 izlenebilir Metro Premium markalı Bitlis, Van, Anzer ve Marmaris yörelerinin yayla, çiçek ve çam ham balları ile birlikte balın yanına en çok yakışan lezzet olan tereyağı çeşitleri de Metro Türkiye’de sizleri bekliyor. Yüksek rakımlı yaylalarda, 45 °C’den yüksek ısıl işlem görmeyen ve 0.3 mm’den daha büyük filtreler ile filtre edilmiş Metro Premium ham ballar, doğal olarak içerdiği besin öğeleri korunarak kovandan çıktığı hali ile raflarda sunuluyor.



