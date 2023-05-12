“Jamie Oliver ile Bütçe Dostu Yemekler” başlıyor!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 07:37

Güncelleme: 12.05.2023 - 07:49

Dünyaca ünlü şef Jamie Oliver, yeni programında uygun maliyetli birbirinden lezzetli tariflerin yanı sıra evimizdeki malzemeler ile uyarlanabilecek pratik ipuçlarını izleyicilerle buluşturuyor.

Bütçe ve enerji tasarrufu hakkında en verimli yöntemleri değerlendirerek sıfırdan lezzetli bir acı biber yapmak için mikrodalgayı kullanacak; fırını açmaya gerek kalmadan pizzayı tavada pişirmeyi öğrenecek; hem paradan hem zamandan tasarruf edip efektif bir mutfağın püf noktalarını Sri Lanka, Kıbrıs, İtalya, Hindistan gibi birbirinden farklı dünya mutfağı lezzetlerine uyarlayacağımız “Jamie Oliver ile Bütçe Dostu Yemekler” 30 Nisan’dan itibaren her pazar akşamı saat 20.00’de 24Kitchen ekranlarında başlıyor!

Dünyaca ünlü şefleri ve kaliteli içerikleriyle bir yemek kanalından çok daha fazlası olan 24Kitchen D-Smart, KabloTV, Tivibu ve TV+ platformlarından izlenebiliyor.