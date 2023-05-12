Çanakkale’nin İlk Gastronomi Festivali GastroFest 3-4 Haziran'da!

Yayınlanma: 12.05.2023 - 07:30

Güncelleme: 12.05.2023 - 07:30

Mavi ve yeşilin buluştuğu Çanakkale, ilk gastronomi festivali GastroFest’e hazırlanıyor. 3-4 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan GastroFest’te yöresel yemekler, etnik mutfaklar ve doğal ürünlerin yer alacak. Kuzey Ege ve Trakya bölgelerinin zengin mutfağını da barındıran etkinlik, Kolin Otel’de GastroKale Derneği tarafından düzenleniyor. “Yadigar Yemeklerimiz ve Reçetelerimiz” temasıyla gerçekleşecek GastroFest, gastronomiye ilgisi olan ziyaretçileri bekliyor.



Çanakkale’nin ilk gastronomi festivali GastroFest’in hedefinde, Kuzey Ege ve Trakya bölgelerinin unutulmaya yüz tutmuş, geri planda kalmış reçeteleri gelecek nesillere aktarmak var. Sekiz farklı etnik kökene ait yemekleri tanıtmak, Çanakkale’yi gastronomi turizminin cazibe merkezlerinden biri haline getirmek ise GastroFest’in bir diğer hedefi.



Bölge kültürünün zenginliğini anlatan yemekleri usta şefler kendi yorumları ile festivale katılımcılara sunacak. Ziyaretçiler, yöresel lezzetleri farklı sunumlarla görme ve tatma şansını yakalayacak.



