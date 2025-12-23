2025 yılı, yemek tutkunları için hem geleneksel lezzetleri hatırlama hem de sosyal medyanın viral tariflerini deneme yılı oldu. Türkiye’nin mutfak ilgisi ikiye bölünürken; bir yanda klasik tatlar öne çıkarken, diğer yanda modern ve yaratıcı tarifler merak konusu oldu. İşte, 2025'in en çok aratılan yemek tarifleri...

1. SPOONFUL Malzemeler: 2 yumurta sarısı, 1 lt süt, 3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı nişasta, 1 çay bardağı şeker, 1 paket vanilya, 1 paket krema Taban için: Kakaolu baton kek Üzeri için: 1 paket krema, 2 paket çikolata Yapılışı: Muhallebi için süt, yumurta sarısı, un, nişasta ve şekeri karıştırıp pişirin. Koyulaşınca vanilya ekleyip soğumaya bırakın. Kekleri kaselere ufalayın, üzerine muhallebiyi ekleyin. Krema ile çırpılan muhallebiyi kekin üzerine dökün. Üzeri için kremayı ısıtıp çikolatayı ekleyip karıştırın ve tatlının üzerine dökün. İsteğe göre çikolata parçaları ile süsleyip servis edin.

2. MERCİMEK ÇORBASI Malzemeler: 1 su bardağı kırmızı mercimek, 1 soğan, 1 havuç, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 6 su bardağı su veya tavuk suyu, tuz, karabiber, isteğe göre kimyon Yapılışı: Sıvı yağda doğranmış soğanı kavurun, havuç ve unu ekleyip kavurmaya devam edin. Mercimekleri ve suyu ekleyip baharatlarla birlikte 25–30 dakika pişirin. Blenderdan geçirip pürüzsüz hale getirin, isteğe göre tereyağında pul biber gezdirerek servis edin.

3. LOKANTA USULÜ BEYTİ Malzemeler: Köfte: 500 g kıyma, 1 soğan, 2 diş sarımsak, 1 çay bardağı galeta unu, 1 çay bardağı süt, 1 yemek kaşığı domates salçası, baharatlar ve 1 çay bardağı zeytinyağı Sos: 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 çay bardağı su, tuz, pul biber Servis: Lavaş ekmeği, yoğurt, maydanoz Yapılışı: Kıymayı soğan, sarımsak, galeta unu, süt, salça ve baharatlarla yoğurun, 30 dk dinlendirin. Ceviz büyüklüğünde parçaları şişe dizip mangalda veya fırında 10–15 dk pişirin. Tereyağı ve salçayı kavurup su ve baharat ekleyerek sos hazırlayın. Lavaşların üzerine köfte, yoğurt ve sosu ekleyip maydanozla süsleyerek servis edin.

4. MEVLANA ÇORBASI Malzemeler: 500 g kuzu veya dana eti, 1 su bardağı nohut (önceden ıslatılmış), 1 su bardağı pirinç, soğan, sarımsak, havuç, patates, zeytinyağı, su veya et suyu, tuz, isteğe bağlı baharatlar, nane veya maydanoz Yapılışı: Soğanı zeytinyağında kavurun, kuşbaşı eti ekleyip renk değiştirene kadar pişirin. Su/et suyunu ekleyip kaynatın, nohutu 30 dk pişirin. Havuç ve patatesi ekleyip yumuşayıncaya kadar pişirin. Son olarak pirinç ve baharatları ekleyip çorba koyulaşana kadar pişirin, üzerine nane veya maydanoz serpip servis edin.

5. SOĞAN DOLMASI Malzemeler: 6-8 orta boy kuru soğan, 1,5 su bardağı pirinç, 2 soğan (iç harç için), 1 çay bardağı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı domates salçası, 1 yemek kaşığı biber salçası, baharatlar, yarım demet maydanoz, 1 yemek kaşığı nar ekşisi (isteğe bağlı) Sosu için: 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı zeytinyağı, 1,5 su bardağı sıcak su Yapılışı: Soğanları haşlayıp katlarını ayırın. Zeytinyağında doğranmış soğanı kavurup salçaları ekleyin, pirinci, baharatları, maydanozu ve nar ekşisini katın. Hazırlanan iç harcı soğan katlarına sarıp tencereye dizin. Sos malzemelerini karıştırıp dolmaların üzerine dökün, üzerini bir tabakla kapatıp kısık ateşte 35–40 dakika pişirin.

6. DUBAİ ÇİKOLATASI Malzemeler: 200 g tel kadayıf, 80 g sütlü çikolata, 80 g bitter çikolata, 2 yemek kaşığı Antep fıstığı ezmesi, 25 g tereyağ, 3 yemek kaşığı tahin Yapılışı: Tel kadayıfı ince ince ayırıp tereyağında hafifçe kavurun ve soğumaya bırakın. Soğuyan kadayıfa fıstık ezmesi ve tahini ekleyip karıştırın. Çikolataların yarısını benmari usulü eritip kalıba ince tabaka halinde dökün ve dondurucuya alın. Üzerine kadayıf karışımını yayın, kalan çikolatayı eritip tatlının üzerine dökün. Donduktan sonra dilimleyip servis edin.

7. SQUID GAME ŞEKERİ Malzemeler: 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 çay kaşığı ucu karbonat Yapılışı: Şekeri kısık ateşte eritin, kararmamasına dikkat edin. Eritilen şekere karbonatı ekleyip köpürmesini bekleyin. Yağlı kağıda dökün, kurabiye kalıplarıyla şekil verin ve soğuduktan sonra dikkatlice çıkarın. Yıldız, üçgen, kare veya şemsiye şekillerini kırmadan kazımaya çalışarak oyun keyfini çıkarabilirsiniz.

8. TULUMBA TATLISI Malzemeler: Hamur: 2 su bardağı su, 2 yemek kaşığı tereyağı, 2 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tutam tuz, 4 yumurta, 1 yemek kaşığı nişasta Şerbet: 3 su bardağı toz şeker, 2,5 su bardağı su, 1 yemek kaşığı limon suyu Kızartmak için: Sıvı yağ Yapılışı: Şerbeti kaynatıp limon suyu ekleyin ve soğumaya bırakın. Su, tereyağı, şeker ve tuzu kaynatıp unu ekleyip hamuru pişirin. Ilınınca yumurtaları ve nişastayı ekleyin. Hamuru sıkma torbasıyla kızgın yağda 3–4 cm parçalar halinde kızartın. Sıcak tulumbaları soğuk şerbete batırıp çıkarın ve servis edin.

9. EV BAKLAVASI Malzemeler: Hamur: 5 su bardağı un, 1 su bardağı süt, yarım su bardağı sıvı yağ, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, yarım çay kaşığı tuz, yarım paket kabartma tozu İç harç: 2 su bardağı ceviz veya fındık Şerbet: 3 su bardağı toz şeker, 3,5 su bardağı su, birkaç damla limon suyu Üzeri: 250 g tereyağı Yapılışı: Şerbeti kaynatıp soğumaya bırakın. Hamuru süt, yağ, yumurta, sirke, tuz ve kabartma tozu ile yoğurup 30 dk dinlendirin. Hamuru 20 bezeye ayırıp tabak büyüklüğünde açın, 10 kat üzerine ceviz serpiştirip kalan 10 katı kapatın. Dilimleyip tereyağı dökün ve 180°C fırında 40–45 dk pişirin. Soğuyan baklavanın üzerine şerbeti döküp 3–4 saat dinlendirin.