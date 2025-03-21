30 dakikada hazır: Çökertme kebabı tarifi

İncecik kızarmış patates, yumuşacık et ve sarımsaklı yoğurtla buluşuyor! Çökertme Kebabı, lezzetini 30 dakikada sofranıza getiriyor!

30 dakikada hazır: Çökertme kebabı tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.03.2025 - 17:54

Ege mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan Çökertme Kebabı, incecik kızarmış patateslerin üzerine yerleştirilen yumuşacık et ve sarımsaklı yoğurtla tam bir lezzet şöleni sunuyor! Üstelik bu nefis tarifi sadece 30 dakikada hazırlayabilirsiniz. İşte adım adım Çökertme Kebabı tarifi!

MALZEMELER

  •  400 gr dana bonfile veya kuşbaşı et
  •  3 adet büyük boy patates
  •  1 su bardağı yoğurt
  •  2 diş sarımsak
  •  1 yemek kaşığı tereyağı
  •  2 yemek kaşığı sıvı yağ
  •  1 tatlı kaşığı salça
  •  1 çay kaşığı tuz, karabiber, kırmızı toz biber
  •  Kızartmak için sıvı yağ

NASIL YAPILIR?

Patatesleri jülyen doğrayın ve bol yağda kızartarak servis tabağına alın.

Yoğurdu sarımsakla karıştırın ve patateslerin üzerine gezdirin.

Tavada tereyağını eritin, eti ekleyip yüksek ateşte mühürleyin. Üzerine baharatları ve salçayı ekleyerek kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Yumuşayan etleri yoğurdun üzerine yerleştirin ve erittiğiniz tereyağlı salçalı sosu gezdirin.

Sıcak servis ederek bu enfes lezzetin tadını çıkarın!


Etiketler: #Çökertme kebabı #iftar #iftar mönüsü

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